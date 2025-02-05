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На "СПБ бирже" вырос объем торгов бумагами российских компаний

На "СПБ бирже" вырос объем торгов бумагами российских компаний - 05.02.2025, ПРАЙМ

На "СПБ бирже" вырос объем торгов бумагами российских компаний

Объем основных торгов ценными бумагами компаний РФ на "СПБ бирже" в январе повысился на 75,8% по сравнению с декабрем и составил 5,78 миллиарда рублей, сообщает | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T14:11+0300

2025-02-05T14:11+0300

2025-02-05T14:12+0300

экономика

россия

спб биржа

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Объем основных торгов ценными бумагами компаний РФ на "СПБ бирже" в январе повысился на 75,8% по сравнению с декабрем и составил 5,78 миллиарда рублей, сообщает торговая площадка. "Стоимостной объём сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на "СПБ бирже" по итогам января 2025 года составил 5,78 миллиарда рублей, что на 75,79% больше, чем в декабре 2024 года (3,29 миллиарда рублей) и на 39,52% больше, чем в январе 2024 года (4,14 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении. Среднедневной объём торгов увеличился на 93,37% по сравнению с декабрем и составил 288,93 миллиарда рублей. Участники торгов в январе заключили 0,93 миллиона сделок (0,51 миллиона в декабре). Отмечается, что на конец января на платформе в режиме основных торгов были доступны 170 российских ценных бумаг. В информационной системе биржи размещены цифровые финансовые активы (ЦФА) на 1,16 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20250128/birzha-854494788.html

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россия, спб биржа