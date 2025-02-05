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Компания "Циан" получила публичный статус - 05.02.2025, ПРАЙМ
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Компания "Циан" получила публичный статус
Компания "Циан" получила публичный статус - 05.02.2025, ПРАЙМ
Компания "Циан" получила публичный статус
Одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости "Циан" стала публичной компанией, следует из данных ЕГРЮЛ. | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T16:27+0300
2025-02-05T16:27+0300
экономика
бизнес
циан
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости "Циан" стала публичной компанией, следует из данных ЕГРЮЛ. В сентябре прошлого года контролирующая сервис через кипрскую Cian PLC компания Cian Technology Ltd в рамках редомициляции в Россию была зарегистрирована под названием международная компания акционерное общество "Циан технолоджи Лтд" (МКАО "Циан") в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. Теперь она сменила наименование на "Международная компания публичное акционерное общество "Циан технолоджи Лтд". Соответствующая запись в единый госреестр юрлиц (ЕГРЮЛ) внесена 4 февраля. "Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Сервис принадлежит кипрской Cian PLC, почти 70% которой контролируется "Циан технолоджи". Как сообщала "Циан технолоджи" осенью, после получения публичного статуса она планирует сделать предложение об обмене, адресованное остальным акционерам Cian PLC.
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бизнес, циан
Экономика, Бизнес, ЦИАН
16:27 05.02.2025
 
Компания "Циан" получила публичный статус

ЕГРЮЛ: "Циан" получила публичный статус

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости "Циан" стала публичной компанией, следует из данных ЕГРЮЛ.
В сентябре прошлого года контролирующая сервис через кипрскую Cian PLC компания Cian Technology Ltd в рамках редомициляции в Россию была зарегистрирована под названием международная компания акционерное общество "Циан технолоджи Лтд" (МКАО "Циан") в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области.
Теперь она сменила наименование на "Международная компания публичное акционерное общество "Циан технолоджи Лтд". Соответствующая запись в единый госреестр юрлиц (ЕГРЮЛ) внесена 4 февраля.
"Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Сервис принадлежит кипрской Cian PLC, почти 70% которой контролируется "Циан технолоджи". Как сообщала "Циан технолоджи" осенью, после получения публичного статуса она планирует сделать предложение об обмене, адресованное остальным акционерам Cian PLC.
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