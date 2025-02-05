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Компания "Циан" получила публичный статус
Компания "Циан" получила публичный статус - 05.02.2025, ПРАЙМ
Компания "Циан" получила публичный статус
Одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости "Циан" стала публичной компанией, следует из данных ЕГРЮЛ. | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T16:27+0300
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экономика
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости "Циан" стала публичной компанией, следует из данных ЕГРЮЛ. В сентябре прошлого года контролирующая сервис через кипрскую Cian PLC компания Cian Technology Ltd в рамках редомициляции в Россию была зарегистрирована под названием международная компания акционерное общество "Циан технолоджи Лтд" (МКАО "Циан") в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. Теперь она сменила наименование на "Международная компания публичное акционерное общество "Циан технолоджи Лтд". Соответствующая запись в единый госреестр юрлиц (ЕГРЮЛ) внесена 4 февраля. "Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Сервис принадлежит кипрской Cian PLC, почти 70% которой контролируется "Циан технолоджи". Как сообщала "Циан технолоджи" осенью, после получения публичного статуса она планирует сделать предложение об обмене, адресованное остальным акционерам Cian PLC.
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бизнес, циан
Компания "Циан" получила публичный статус
ЕГРЮЛ: "Циан" получила публичный статус
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости "Циан" стала публичной компанией, следует из данных ЕГРЮЛ.
В сентябре прошлого года контролирующая сервис через кипрскую Cian PLC компания Cian Technology Ltd в рамках редомициляции в Россию была зарегистрирована под названием международная компания акционерное общество "Циан технолоджи Лтд" (МКАО "Циан") в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области.
Теперь она сменила наименование на "Международная компания публичное акционерное общество "Циан технолоджи Лтд". Соответствующая запись в единый госреестр юрлиц (ЕГРЮЛ) внесена 4 февраля.
"Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Сервис принадлежит кипрской Cian PLC, почти 70% которой контролируется "Циан технолоджи". Как сообщала "Циан технолоджи" осенью, после получения публичного статуса она планирует сделать предложение об обмене, адресованное остальным акционерам Cian PLC.
"Циан" зафиксировал рост объема просроченных ипотечных кредитов