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Компания "Циан" получила публичный статус

Компания "Циан" получила публичный статус - 05.02.2025, ПРАЙМ

Компания "Циан" получила публичный статус

Одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости "Циан" стала публичной компанией, следует из данных ЕГРЮЛ. | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T16:27+0300

2025-02-05T16:27+0300

2025-02-05T16:27+0300

экономика

бизнес

циан

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости "Циан" стала публичной компанией, следует из данных ЕГРЮЛ. В сентябре прошлого года контролирующая сервис через кипрскую Cian PLC компания Cian Technology Ltd в рамках редомициляции в Россию была зарегистрирована под названием международная компания акционерное общество "Циан технолоджи Лтд" (МКАО "Циан") в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. Теперь она сменила наименование на "Международная компания публичное акционерное общество "Циан технолоджи Лтд". Соответствующая запись в единый госреестр юрлиц (ЕГРЮЛ) внесена 4 февраля. "Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Сервис принадлежит кипрской Cian PLC, почти 70% которой контролируется "Циан технолоджи". Как сообщала "Циан технолоджи" осенью, после получения публичного статуса она планирует сделать предложение об обмене, адресованное остальным акционерам Cian PLC.

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бизнес, циан