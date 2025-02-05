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В МЭР зафиксировали рост средней цены нефти Urals для налогов

В МЭР зафиксировали рост средней цены нефти Urals для налогов - 05.02.2025, ПРАЙМ

В МЭР зафиксировали рост средней цены нефти Urals для налогов

Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в январе выросла на 5,5% по сравнению с январем прошлого года, до 67,66 доллара за... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T15:32+0300

2025-02-05T15:32+0300

2025-02-05T15:32+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в январе выросла на 5,5% по сравнению с январем прошлого года, до 67,66 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ. "Средний уровень цен нефти сорта "Юралс" за январь 2025 года - 67,66 доллара США за баррель", - говорится в сообщении министерства. В январе прошлого года средняя цена марки Urals составляла 64,14 доллара за баррель. Таким образом, в годовом выражении её стоимость увеличилась на 5,5%. В декабре прошедшего года средняя стоимость барреля Urals составила 63,44 доллара. В итоге за месяц она выросла на 6,7%. Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) определяется для компаний-налогоплательщиков ежемесячно с учетом суммы нефтяных котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженных на коэффициент 0,78, и котировки ESPO blend FOB Kozmino, умноженной на коэффициент 0,22. Эти цены рассчитываются с использованием данных, представленных ценовым агентством Argus.

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нефть