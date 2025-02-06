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В Минобороны рассказали об отражении восьми атак ВСУ в Курской области - 06.02.2025, ПРАЙМ
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В Минобороны рассказали об отражении восьми атак ВСУ в Курской области
В Минобороны рассказали об отражении восьми атак ВСУ в Курской области - 06.02.2025, ПРАЙМ
В Минобороны рассказали об отражении восьми атак ВСУ в Курской области
Группировка "Север" сорвала попытку контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины, предпринявших восемь волн атак в направлении населенных пунктов... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T21:33+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Группировка "Север" сорвала попытку контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины, предпринявших восемь волн атак в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области, сообщили в Миниетерстве обороны России. "По состоянию на 21.00 6 февраля 2025 года, подразделениями группировки войск "Север" сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области", - отмечается в сообщении. Все атаки отражены, добавили в Министерстве обороны РФ. "На данном направлении с утра 6 февраля ВСУ силами до двух механизированных батальонов на боевых машинах пехоты и боевых бронированных машинах при поддержке танков и машин разграждения предприняли восемь волн атак", - сообщили в министертве.Как отмечается, поссийские войска остановили и разгромили украинские штурмовые подразделения, которые пытались контратаковать в Курской области."Военнослужащими 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 810-й отдельной бригады морской пехоты, добровольческих формирований "Ветераны" и "Арбат", а также операторами БПЛА центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон", 40-й отдельной бригады морской пехоты и 177-го отдельного полка морской пехоты при поддержке авиации и артиллерии украинские штурмовые подразделения были остановлены и разгромлены", - говорится в сообщении.В министерстве добавили, что подразделения группировки войск "Север" проводят зачистку районов, где остались разрозненные группы противника.По данным Минобороны, потери ВСУ составили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника.
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россия, украина, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, ВС РФ
21:33 06.02.2025 (обновлено: 21:45 06.02.2025)
 
В Минобороны рассказали об отражении восьми атак ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ предприняли восемь волн атак в Курской области, все они отражены

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Группировка "Север" сорвала попытку контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины, предпринявших восемь волн атак в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области, сообщили в Миниетерстве обороны России.
"По состоянию на 21.00 6 февраля 2025 года, подразделениями группировки войск "Север" сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области", - отмечается в сообщении.
Все атаки отражены, добавили в Министерстве обороны РФ.
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"На данном направлении с утра 6 февраля ВСУ силами до двух механизированных батальонов на боевых машинах пехоты и боевых бронированных машинах при поддержке танков и машин разграждения предприняли восемь волн атак", - сообщили в министертве.
Как отмечается, поссийские войска остановили и разгромили украинские штурмовые подразделения, которые пытались контратаковать в Курской области.
"Военнослужащими 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 810-й отдельной бригады морской пехоты, добровольческих формирований "Ветераны" и "Арбат", а также операторами БПЛА центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон", 40-й отдельной бригады морской пехоты и 177-го отдельного полка морской пехоты при поддержке авиации и артиллерии украинские штурмовые подразделения были остановлены и разгромлены", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что подразделения группировки войск "Север" проводят зачистку районов, где остались разрозненные группы противника.
По данным Минобороны, потери ВСУ составили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУВС РФ
 
 
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