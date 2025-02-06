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Россияне начали чаще путешествовать за рубеж - 06.02.2025, ПРАЙМ
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Россияне начали чаще путешествовать за рубеж
Россияне начали чаще путешествовать за рубеж - 06.02.2025, ПРАЙМ
Россияне начали чаще путешествовать за рубеж
Количество туристических поездок россиян за границу в 2024 году увеличилось на 15,4% и составило 17,4 миллиона, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T11:06+0300
2025-02-06T11:11+0300
экономика
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туризм
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Количество туристических поездок россиян за границу в 2024 году увеличилось на 15,4% и составило 17,4 миллиона, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."По подсчетам аналитической службы АТОР, выездной поток по ТОП-25 самым популярным туристическим направлениям из России достиг в 2024 году объема в 17,4 миллиона поездок, увеличившись на 15,4%. При этом 88% всех турпоездок россиян (включая транзитные) приходятся на 6 стран", - сообщили в ассоциации, уточнив, что они проанализировали данные пограничной службы по выезду россиян за рубеж, внеся коррекцию с помощью статистики зарубежных государств.
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атор, туризм, россия
Экономика, АТОР, Туризм, РОССИЯ
11:06 06.02.2025 (обновлено: 11:11 06.02.2025)
 
Россияне начали чаще путешествовать за рубеж

АТОР: количество турпоездок россиян за рубеж выросло до 17,4 миллиона

© РИА Новости . Александр ПолегенькоРабота нового терминала аэропорта в Симферополе
Работа нового терминала аэропорта в Симферополе - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Количество туристических поездок россиян за границу в 2024 году увеличилось на 15,4% и составило 17,4 миллиона, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"По подсчетам аналитической службы АТОР, выездной поток по ТОП-25 самым популярным туристическим направлениям из России достиг в 2024 году объема в 17,4 миллиона поездок, увеличившись на 15,4%. При этом 88% всех турпоездок россиян (включая транзитные) приходятся на 6 стран", - сообщили в ассоциации, уточнив, что они проанализировали данные пограничной службы по выезду россиян за рубеж, внеся коррекцию с помощью статистики зарубежных государств.
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