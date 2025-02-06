https://1prime.ru/20250206/gaza-854724837.html
Трамп утверждает, что Израиль может передать Газу США после конфликта
Трамп утверждает, что Израиль может передать Газу США после конфликта - 06.02.2025, ПРАЙМ
Трамп утверждает, что Израиль может передать Газу США после конфликта
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что Израиль мог бы передать США контроль над сектором Газа после окончания конфликта, а нынешние жители... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T14:58+0300
2025-02-06T14:58+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что Израиль мог бы передать США контроль над сектором Газа после окончания конфликта, а нынешние жители анклава будут переселены в "более безопасные и красивые" места в регионе. "Сектор Газа был бы передан США Израилем, когда боевые действия завершатся. Палестинцы... могли бы уже быть переселены в гораздо более безопасные и более красивые общины с новыми и современными домами в регионе", - написал глава Белого дома в принадлежащей ему социальной сети Thruth Social. Также Трамп заявил, что США начнут реализацию "одних из величайших проектов недвижимости на земле" в секторе Газа, при этом, по его мнению, американские военные не потребуются."США... медленно и аккуратно начали бы строительство того, что стало бы одними из величайших... проектов недвижимости на земле. Солдат от США не потребовалось бы!" - отметил он.Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом президент назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет.Кроме того, Трамп не исключил, что Соединенные Штаты могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
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сша, дональд трамп, израиль, сектор газа, палестина
США, Дональд Трамп, ИЗРАИЛЬ, СЕКТОР ГАЗА, ПАЛЕСТИНА
Трамп утверждает, что Израиль может передать Газу США после конфликта
Трамп утверждает, что Израиль может передать США сектор Газа по завершении конфликта
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что Израиль мог бы передать США контроль над сектором Газа после окончания конфликта, а нынешние жители анклава будут переселены в "более безопасные и красивые" места в регионе.
"Сектор Газа был бы передан США Израилем, когда боевые действия завершатся. Палестинцы... могли бы уже быть переселены в гораздо более безопасные и более красивые общины с новыми и современными домами в регионе", - написал глава Белого дома в принадлежащей ему социальной сети Thruth Social.
Также Трамп заявил, что США начнут реализацию "одних из величайших проектов недвижимости на земле" в секторе Газа, при этом, по его мнению, американские военные не потребуются.
Глава МИД Венгрии отреагировал на предложения Трампа по сектору Газа
"США... медленно и аккуратно начали бы строительство того, что стало бы одними из величайших... проектов недвижимости на земле. Солдат от США не потребовалось бы!" - отметил он.
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом президент назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет.
Кроме того, Трамп не исключил, что Соединенные Штаты могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.
Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".