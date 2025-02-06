https://1prime.ru/20250206/gaza-854724837.html

Трамп утверждает, что Израиль может передать Газу США после конфликта

Трамп утверждает, что Израиль может передать Газу США после конфликта - 06.02.2025, ПРАЙМ

Трамп утверждает, что Израиль может передать Газу США после конфликта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что Израиль мог бы передать США контроль над сектором Газа после окончания конфликта, а нынешние жители... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T14:58+0300

2025-02-06T14:58+0300

2025-02-06T14:59+0300

сша

дональд трамп

израиль

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что Израиль мог бы передать США контроль над сектором Газа после окончания конфликта, а нынешние жители анклава будут переселены в "более безопасные и красивые" места в регионе. "Сектор Газа был бы передан США Израилем, когда боевые действия завершатся. Палестинцы... могли бы уже быть переселены в гораздо более безопасные и более красивые общины с новыми и современными домами в регионе", - написал глава Белого дома в принадлежащей ему социальной сети Thruth Social. Также Трамп заявил, что США начнут реализацию "одних из величайших проектов недвижимости на земле" в секторе Газа, при этом, по его мнению, американские военные не потребуются."США... медленно и аккуратно начали бы строительство того, что стало бы одними из величайших... проектов недвижимости на земле. Солдат от США не потребовалось бы!" - отметил он.Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом президент назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет.Кроме того, Трамп не исключил, что Соединенные Штаты могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".

https://1prime.ru/20250206/tramp-854716685.html

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сша, дональд трамп, израиль, сектор газа, палестина