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США ввели новые санкции против нефтяной индустрии Ирана

США ввели новые санкции против нефтяной индустрии Ирана - 06.02.2025, ПРАЙМ

США ввели новые санкции против нефтяной индустрии Ирана

США в четверг ввели новые санкции против нефтяной индустрии Ирана, заявил госдеп. | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T20:17+0300

2025-02-06T20:17+0300

2025-02-06T20:17+0300

энергетика

сша

иран

нефть

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ВАШИНГТОН, 6 фев - ПРАЙМ. США в четверг ввели новые санкции против нефтяной индустрии Ирана, заявил госдеп. "Соединенные Штаты не потерпят разрушительного и дестабилизирующего поведения Ирана и сегодня вводят санкции против международной сети, которая перенаправляет незаконные доходы иранским военным. Эта сеть содействует незаконным поставкам миллионов баррелей иранской нефти в Китай для финансирования Генерального штаба Вооруженных сил Ирана через свою подставную компанию Sepehr Energy", - говорится в заявлении ведомства. Также США вводят санкции против так называемого теневого флота Ирана, якобы используемого для транспортировки нефти в Китай, добавил госдеп. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника передавало, что власти Ирана якобы готовы дать Вашингтону "шанс" для урегулирования разногласий между странами.

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сша, иран, нефть