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США ввели новые санкции против нефтяной индустрии Ирана - 06.02.2025, ПРАЙМ
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США ввели новые санкции против нефтяной индустрии Ирана
США ввели новые санкции против нефтяной индустрии Ирана - 06.02.2025, ПРАЙМ
США ввели новые санкции против нефтяной индустрии Ирана
США в четверг ввели новые санкции против нефтяной индустрии Ирана, заявил госдеп. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T20:17+0300
2025-02-06T20:17+0300
энергетика
сша
иран
нефть
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ВАШИНГТОН, 6 фев - ПРАЙМ. США в четверг ввели новые санкции против нефтяной индустрии Ирана, заявил госдеп. "Соединенные Штаты не потерпят разрушительного и дестабилизирующего поведения Ирана и сегодня вводят санкции против международной сети, которая перенаправляет незаконные доходы иранским военным. Эта сеть содействует незаконным поставкам миллионов баррелей иранской нефти в Китай для финансирования Генерального штаба Вооруженных сил Ирана через свою подставную компанию Sepehr Energy", - говорится в заявлении ведомства. Также США вводят санкции против так называемого теневого флота Ирана, якобы используемого для транспортировки нефти в Китай, добавил госдеп. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника передавало, что власти Ирана якобы готовы дать Вашингтону "шанс" для урегулирования разногласий между странами.
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сша, иран, нефть
Энергетика, США, ИРАН, Нефть
20:17 06.02.2025
 
США ввели новые санкции против нефтяной индустрии Ирана

Госдеп объявил о введении новых санкций США против нефтяной индустрии Ирана

© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© Фото : U.S. State Department
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ВАШИНГТОН, 6 фев - ПРАЙМ. США в четверг ввели новые санкции против нефтяной индустрии Ирана, заявил госдеп.
"Соединенные Штаты не потерпят разрушительного и дестабилизирующего поведения Ирана и сегодня вводят санкции против международной сети, которая перенаправляет незаконные доходы иранским военным. Эта сеть содействует незаконным поставкам миллионов баррелей иранской нефти в Китай для финансирования Генерального штаба Вооруженных сил Ирана через свою подставную компанию Sepehr Energy", - говорится в заявлении ведомства.
Также США вводят санкции против так называемого теневого флота Ирана, якобы используемого для транспортировки нефти в Китай, добавил госдеп.
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Ранее агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника передавало, что власти Ирана якобы готовы дать Вашингтону "шанс" для урегулирования разногласий между странами.
 
ЭнергетикаСШАИРАННефть
 
 
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