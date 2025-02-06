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США ввели новые санкции против нефтяной индустрии Ирана
США ввели новые санкции против нефтяной индустрии Ирана - 06.02.2025, ПРАЙМ
США ввели новые санкции против нефтяной индустрии Ирана
США в четверг ввели новые санкции против нефтяной индустрии Ирана, заявил госдеп. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T20:17+0300
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ВАШИНГТОН, 6 фев - ПРАЙМ. США в четверг ввели новые санкции против нефтяной индустрии Ирана, заявил госдеп. "Соединенные Штаты не потерпят разрушительного и дестабилизирующего поведения Ирана и сегодня вводят санкции против международной сети, которая перенаправляет незаконные доходы иранским военным. Эта сеть содействует незаконным поставкам миллионов баррелей иранской нефти в Китай для финансирования Генерального штаба Вооруженных сил Ирана через свою подставную компанию Sepehr Energy", - говорится в заявлении ведомства. Также США вводят санкции против так называемого теневого флота Ирана, якобы используемого для транспортировки нефти в Китай, добавил госдеп. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника передавало, что власти Ирана якобы готовы дать Вашингтону "шанс" для урегулирования разногласий между странами.
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сша, иран, нефть
Энергетика, США, ИРАН, Нефть
США ввели новые санкции против нефтяной индустрии Ирана
Госдеп объявил о введении новых санкций США против нефтяной индустрии Ирана
ВАШИНГТОН, 6 фев - ПРАЙМ. США в четверг ввели новые санкции против нефтяной индустрии Ирана, заявил госдеп.
"Соединенные Штаты не потерпят разрушительного и дестабилизирующего поведения Ирана и сегодня вводят санкции против международной сети, которая перенаправляет незаконные доходы иранским военным. Эта сеть содействует незаконным поставкам миллионов баррелей иранской нефти в Китай для финансирования Генерального штаба Вооруженных сил Ирана через свою подставную компанию Sepehr Energy", - говорится в заявлении ведомства.
Также США вводят санкции против так называемого теневого флота Ирана, якобы используемого для транспортировки нефти в Китай, добавил госдеп.
США обсуждают возможность удара Израиля по нефтяным объектам Ирана
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника передавало, что власти Ирана якобы готовы дать Вашингтону "шанс" для урегулирования разногласий между странами.