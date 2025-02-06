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В Минприроды оценили обеспеченность России нефтью - 06.02.2025, ПРАЙМ
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В Минприроды оценили обеспеченность России нефтью
В Минприроды оценили обеспеченность России нефтью - 06.02.2025, ПРАЙМ
В Минприроды оценили обеспеченность России нефтью
Россия обеспечена извлекаемыми запасами нефти при текущем уровне добычи примерно на 64,5 года, а природного газа - на более чем 100 лет, сообщил глава... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T11:46+0300
2025-02-06T11:46+0300
энергетика
нефть
россия
минприроды
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия обеспечена извлекаемыми запасами нефти при текущем уровне добычи примерно на 64,5 года, а природного газа - на более чем 100 лет, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "На сегодня в стране действует 4052 лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, которые распределены между 747 недропользователями. В целом же Россия обеспечена извлекаемыми запасами природного газа при текущем уровне добычи более чем на 100 лет, нефти - около 64,5 года", - приводятся в сообщении министерства его слова. В сообщении Минприроды отмечается, что, по предварительным данным Роснедр прошлого года, запасы природного газа составляют 63,5 триллиона кубометров - это первое место в мире. А по запасам нефти в 31,4 миллиарда тонн Россия занимает пятое место. Добыча газа в прошлом году составила в стране 685 миллиардов кубических метров, нефти и конденсата - 516 миллионов тонн. При этом прирост запасов газа составил 708 миллиардов кубометров, а нефти и конденсата - 592 миллиона тонн. "Открыто 39 новых месторождений углеводородного сырья. Самые значимые открытия года: Илгинское месторождение в Иркутской области, Митикъяхское - в ЯНАО, Северо-Байкаловское - в Красноярском крае, Нелятское - в Якутии и месторождение имени Николая Мышевского в Иркутской области. Их общие запасы – почти 290 миллиардов кубических метров газа, 39 миллионов тонн конденсата и свыше 21 миллиона тонн нефти", - также говорится в сообщении министерства.
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нефть, россия, минприроды
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, Минприроды
11:46 06.02.2025
 
В Минприроды оценили обеспеченность России нефтью

Минприроды: Россия обеспечена запасами нефти, при текущей добыче, на 64,5 года

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия обеспечена извлекаемыми запасами нефти при текущем уровне добычи примерно на 64,5 года, а природного газа - на более чем 100 лет, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"На сегодня в стране действует 4052 лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, которые распределены между 747 недропользователями. В целом же Россия обеспечена извлекаемыми запасами природного газа при текущем уровне добычи более чем на 100 лет, нефти - около 64,5 года", - приводятся в сообщении министерства его слова.
В сообщении Минприроды отмечается, что, по предварительным данным Роснедр прошлого года, запасы природного газа составляют 63,5 триллиона кубометров - это первое место в мире. А по запасам нефти в 31,4 миллиарда тонн Россия занимает пятое место.
Добыча газа в прошлом году составила в стране 685 миллиардов кубических метров, нефти и конденсата - 516 миллионов тонн. При этом прирост запасов газа составил 708 миллиардов кубометров, а нефти и конденсата - 592 миллиона тонн.
"Открыто 39 новых месторождений углеводородного сырья. Самые значимые открытия года: Илгинское месторождение в Иркутской области, Митикъяхское - в ЯНАО, Северо-Байкаловское - в Красноярском крае, Нелятское - в Якутии и месторождение имени Николая Мышевского в Иркутской области. Их общие запасы – почти 290 миллиардов кубических метров газа, 39 миллионов тонн конденсата и свыше 21 миллиона тонн нефти", - также говорится в сообщении министерства.
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