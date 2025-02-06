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"Газпром нефть" нарастила поставки нефтепродуктов в северные районы России

"Газпром нефть" нарастила поставки нефтепродуктов в северные районы России - 06.02.2025, ПРАЙМ

"Газпром нефть" нарастила поставки нефтепродуктов в северные районы России

"Газпром нефть" в 2024 году нарастила поставки моторного топлива для северных регионов России на 20%, до 320 тысяч тонн, сообщила компания. | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T12:27+0300

2025-02-06T12:27+0300

2025-02-06T12:27+0300

энергетика

газпром

нефть

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. "Газпром нефть" в 2024 году нарастила поставки моторного топлива для северных регионов России на 20%, до 320 тысяч тонн, сообщила компания. "Газпром нефть" на 20% увеличила объем поставок моторного топлива в Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Республику Саха (Якутия). По итогам 2024 года муниципальным и промышленным предприятиям, розничным сетям АЗС было отгружено свыше 320 тысяч тонн нефтепродуктов. Основу поставок составили автомобильные бензины, зимнее и арктическое дизельное топливо", - говорится в сообщении. Уточняется, что для доставки топлива с нефтеперерабатывающих заводов "Газпром нефти" были задействованы железнодорожный, речной и морской транспорт. "Поставки качественных нефтепродуктов в регионы Севера России – одно из ключевых условий бесперебойной работы транспортных, муниципальных и промышленных предприятий. Поэтому важно к зимнему сезону, который часто сопровождается суровыми погодными условиями, сформировать необходимый запас моторных топлив с низкотемпературными свойствами. С учетом потребностей каждого конкретного региона "Газпром нефть" ежегодно организует стабильные поставки бензина и дизельного топлива", - отметил директор по региональным продажам компании Дмитрий Шепельский. "Газпром нефть" в 2022 году достигла рекордной нефтепереработки - более 41 миллиона тонн. Показатель за 2023 год не раскрывался, однако глава компании Александр Дюков говорил, что объем переработки должен превысить уровень предшествующего года. По его прогнозу, по итогам 2024 года будет обновлен рекорд выпуска светлых нефтепродуктов, рост всех показателей переработки и производства ожидается и в 2025 году.

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газпром, нефть