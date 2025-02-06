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Цены на нефть колеблются вечером

Цены на нефть колеблются вечером - 06.02.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть колеблются вечером

Мировые цены на нефть в четверг вечером не показывают единой динамики, свидетельствуют данные торгов. | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T18:50+0300

2025-02-06T18:50+0300

2025-02-06T18:50+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером не показывают единой динамики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.42 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,11% - до 74,69 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,04%, до 71,06 доллара. Минутами ранее фьючерсы слабо дешевели. Днем нефть обеих марок дорожала на 1% после заметного снижения днем ранее. В среду стоимость Brent и WTI снизилась на 2% после выхода данных о сильном росте запасов сырья в США за предыдущую неделю. Трейдеры также обратили внимание на повышение цен на нефть Saudi Aramco. Как сообщило агентство Блумберг, компания увеличила цену для покупателей из Азии на март максимальными темпами с лета 2022 года.

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нефть