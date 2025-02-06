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Военные стран НАТО и офицеры ВСУ погибли при ударе по академии в Харькове

Военные стран НАТО и офицеры ВСУ погибли при ударе по академии в Харькове - 06.02.2025, ПРАЙМ

Военные стран НАТО и офицеры ВСУ погибли при ударе по академии в Харькове

Академия Национальной гвардии Украины в Харькове подверглась удару, в результате чего погибли несколько офицеров ВСУ и представители стран НАТО. Об этом в... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T11:31+0300

2025-02-06T11:31+0300

2025-02-06T11:31+0300

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Академия Национальной гвардии Украины в Харькове подверглась удару, в результате чего погибли несколько офицеров ВСУ и представители стран НАТО. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Харьков. Вчерашний прилет по академии Нацгвардии на площади Восстания подтверждаю <...>. По предварительным данным, среди погибших есть несколько полковников, есть старшие офицеры бандеровского батальона МВД "Лють" и есть пара-тройка представителей стран НАТО", — отметил он.Лебедев добавил, что некоторые раненые находятся под особым наблюдением, к ним также не допускаются местные врачи. Вертолеты были направлены для их эвакуации. Возможно, атака произошла во время какого-то совещания, так как трудно объяснить, что такое количество важных персон находилось в одном месте одновременно, заключил собеседник издания.

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