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Военные стран НАТО и офицеры ВСУ погибли при ударе по академии в Харькове - 06.02.2025, ПРАЙМ
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Военные стран НАТО и офицеры ВСУ погибли при ударе по академии в Харькове
Военные стран НАТО и офицеры ВСУ погибли при ударе по академии в Харькове - 06.02.2025, ПРАЙМ
Военные стран НАТО и офицеры ВСУ погибли при ударе по академии в Харькове
Академия Национальной гвардии Украины в Харькове подверглась удару, в результате чего погибли несколько офицеров ВСУ и представители стран НАТО. Об этом в... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T11:31+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Академия Национальной гвардии Украины в Харькове подверглась удару, в результате чего погибли несколько офицеров ВСУ и представители стран НАТО. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Харьков. Вчерашний прилет по академии Нацгвардии на площади Восстания подтверждаю &lt;...&gt;. По предварительным данным, среди погибших есть несколько полковников, есть старшие офицеры бандеровского батальона МВД "Лють" и есть пара-тройка представителей стран НАТО", — отметил он.Лебедев добавил, что некоторые раненые находятся под особым наблюдением, к ним также не допускаются местные врачи. Вертолеты были направлены для их эвакуации. Возможно, атака произошла во время какого-то совещания, так как трудно объяснить, что такое количество важных персон находилось в одном месте одновременно, заключил собеседник издания.
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вс рф, всу
Спецоперация на Украине, ВС РФ, ВСУ
11:31 06.02.2025
 
Военные стран НАТО и офицеры ВСУ погибли при ударе по академии в Харькове

Лебедев: при ударе по академии в Харькове уничтожены военные из стран НАТО и ВСУ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Академия Национальной гвардии Украины в Харькове подверглась удару, в результате чего погибли несколько офицеров ВСУ и представители стран НАТО. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Харьков. Вчерашний прилет по академии Нацгвардии на площади Восстания подтверждаю <...>. По предварительным данным, среди погибших есть несколько полковников, есть старшие офицеры бандеровского батальона МВД "Лють" и есть пара-тройка представителей стран НАТО", — отметил он.
Лебедев добавил, что некоторые раненые находятся под особым наблюдением, к ним также не допускаются местные врачи. Вертолеты были направлены для их эвакуации. Возможно, атака произошла во время какого-то совещания, так как трудно объяснить, что такое количество важных персон находилось в одном месте одновременно, заключил собеседник издания.
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