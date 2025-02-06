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Суд на Кубани рассмотрит первые дела владельцев затонувших танкеров - 06.02.2025, ПРАЙМ
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Суд на Кубани рассмотрит первые дела владельцев затонувших танкеров
Суд на Кубани рассмотрит первые дела владельцев затонувших танкеров - 06.02.2025, ПРАЙМ
Суд на Кубани рассмотрит первые дела владельцев затонувших танкеров
Арбитражный суд Краснодарского края в четверг начнет рассмотрение первых дел о привлечении к ответственности владельцев потерпевших крушение танкеров... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T00:27+0300
2025-02-06T00:27+0300
бизнес
россия
краснодарский край
севастополь
пермь
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КРАСНОДАР, 6 фев - ПРАЙМ. Арбитражный суд Краснодарского края в четверг начнет рассмотрение первых дел о привлечении к ответственности владельцев потерпевших крушение танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", следует из данных картотеки суда. "Судья Арбитражного суда Краснодарского края Вологина Т.В., ознакомившись с заявлением Новороссийского транспортного прокурора к обществу с ограниченной ответственностью "Кама Шиппинг", город Пермь, о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов - ред.)… Назначить дело к собеседованию и предварительному судебному заседанию 06.02.2025", - говорится в картотеке. Пои этом та же судья рассмотрит в четверг аналогичное заявление к московскому ЗАО "Волгатранснефть". Арбитражный суд Краснодарского края принял в середине января в производство пять исков о привлечении к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов к владельцам затонувших в Черном море танкеров. Два заявления адресованы пермскому ООО "Кама Шиппинг", три - московскому ЗАО "Волгатранснефть", во всех них компании указаны в качестве "иных лиц". Документы поданы 10 января Новороссийской транспортной прокуратурой. Кроме того, "Морспасслужба" предъявила к "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" исковое заявление о взыскании расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов. Однако суд установил, что исковое заявление было подано с нарушениями, оно оставлено без движения. Истцу необходимо до 14 февраля предоставить доказательства, подтверждающие устранение обстоятельств, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения. Заседание назначено на 10 марта. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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192
40
192
40
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бизнес, россия, краснодарский край, севастополь, пермь
Бизнес, РОССИЯ, Краснодарский край, СЕВАСТОПОЛЬ, ПЕРМЬ
00:27 06.02.2025
 
Суд на Кубани рассмотрит первые дела владельцев затонувших танкеров

Суд начнет рассмотрение первых дел о привлечении к ответственности владельцев "Волгонефти"

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КРАСНОДАР, 6 фев - ПРАЙМ. Арбитражный суд Краснодарского края в четверг начнет рассмотрение первых дел о привлечении к ответственности владельцев потерпевших крушение танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", следует из данных картотеки суда.
"Судья Арбитражного суда Краснодарского края Вологина Т.В., ознакомившись с заявлением Новороссийского транспортного прокурора к обществу с ограниченной ответственностью "Кама Шиппинг", город Пермь, о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов - ред.)… Назначить дело к собеседованию и предварительному судебному заседанию 06.02.2025", - говорится в картотеке.
Пои этом та же судья рассмотрит в четверг аналогичное заявление к московскому ЗАО "Волгатранснефть".
Арбитражный суд Краснодарского края принял в середине января в производство пять исков о привлечении к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов к владельцам затонувших в Черном море танкеров. Два заявления адресованы пермскому ООО "Кама Шиппинг", три - московскому ЗАО "Волгатранснефть", во всех них компании указаны в качестве "иных лиц". Документы поданы 10 января Новороссийской транспортной прокуратурой.
Кроме того, "Морспасслужба" предъявила к "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" исковое заявление о взыскании расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов. Однако суд установил, что исковое заявление было подано с нарушениями, оно оставлено без движения. Истцу необходимо до 14 февраля предоставить доказательства, подтверждающие устранение обстоятельств, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения. Заседание назначено на 10 марта.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
 
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