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ФАС снова признала Т-Банк нарушившим закон из-за чужой рекламы
ФАС снова признала Т-Банк нарушившим закон из-за чужой рекламы - 06.02.2025, ПРАЙМ
ФАС снова признала Т-Банк нарушившим закон из-за чужой рекламы
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) снова признала Т-Банк нарушившим рекламное законодательство из-за размещения чужой рекламы в приложении без... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T17:31+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) снова признала Т-Банк нарушившим рекламное законодательство из-за размещения чужой рекламы в приложении без соответствующей пометки, банку грозит штраф, сообщило ведомство "ФАС признала Т-Банк нарушившим рекламное законодательство... Организация разместила в своем мобильном приложении баннер с предложением купить у ее партнера зимние шины с кэшбэком 10%. При этом на баннере отсутствовала пометка с указанием на рекламодателя или его сайт, что нарушает рекламное законодательство", - сказано в сообщении. Ведомство признало рекламу ненадлежащей и выдало Т-Банку предписание о прекращении нарушения, ему грозит штраф. Служба напомнила, что ранее служба возбудила дело в отношении банка. В январе ведомство сообщало, что кредитная организация разместила в своем мобильном приложении рекламу сервиса Kaspersky Safe Kids без соответствующей пометки. Как поясняла ФАС, реклама, распространяемая в интернете, должна содержать соответствующую пометку, указание на рекламодателя или его сайт. Кроме того, в декабре 2024 года в ФАС России обратился гражданин с жалобой на аналогичное нарушение банка, который разместила в своем мобильном приложении рекламу шин Gislaved также без соответствующей пометки. Ведомство возбудило дело, в случае установления нарушения кредитной организации также грозит штраф.
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финансы, т-банк, бизнес
Экономика, Финансы, Т-Банк, Бизнес
ФАС снова признала Т-Банк нарушившим закон из-за чужой рекламы
ФАС снова признала Т-Банк нарушившим закон из-за чужой рекламы в его приложении
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) снова признала Т-Банк нарушившим рекламное законодательство из-за размещения чужой рекламы в приложении без соответствующей пометки, банку грозит штраф, сообщило ведомство
"ФАС признала Т-Банк нарушившим рекламное законодательство... Организация разместила в своем мобильном приложении баннер с предложением купить у ее партнера зимние шины с кэшбэком 10%. При этом на баннере отсутствовала пометка с указанием на рекламодателя или его сайт, что нарушает рекламное законодательство", - сказано в сообщении.
Ведомство признало рекламу ненадлежащей и выдало Т-Банку предписание о прекращении нарушения, ему грозит штраф.
Служба напомнила, что ранее служба возбудила дело в отношении банка. В январе ведомство сообщало, что кредитная организация разместила в своем мобильном приложении рекламу сервиса Kaspersky Safe Kids без соответствующей пометки. Как поясняла ФАС, реклама, распространяемая в интернете, должна содержать соответствующую пометку, указание на рекламодателя или его сайт.
Кроме того, в декабре 2024 года в ФАС России обратился гражданин с жалобой на аналогичное нарушение банка, который разместила в своем мобильном приложении рекламу шин Gislaved также без соответствующей пометки. Ведомство возбудило дело, в случае установления нарушения кредитной организации также грозит штраф.
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