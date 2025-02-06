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Россия работает с Эквадором над определением объема экспорта удобрений - 06.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия работает с Эквадором над определением объема экспорта удобрений
Россия работает с Эквадором над определением объема экспорта удобрений - 06.02.2025, ПРАЙМ
Россия работает с Эквадором над определением объема экспорта удобрений
Россия и Эквадор работают над определением объемов будущих поставок российских удобрений, о которых просит бизнес латиноамериканской страны, сообщил в интервью... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T18:02+0300
2025-02-06T18:02+0300
экономика
россия
эквадор
удобрения
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - ПРАЙМ. Россия и Эквадор работают над определением объемов будущих поставок российских удобрений, о которых просит бизнес латиноамериканской страны, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Кито Владимир Спринчан. "Рынок поставок российских удобрений для эквадорского сельского хозяйства очень объемный. И обращаются в посольство по этой теме местные предприниматели среднего и мелкого уровня", - сказал дипломат. "Для координации закупок данного продукта в объемах, транспортировка которых станет рентабельной, работаем с министерством сельского хозяйства и животноводства с тем, чтобы правительство определило потребности и уже само перераспределяло их между сельхозпроизводителями", - добавил Спринчан. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 17.30 мск 7 февраля.
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россия, эквадор, удобрения
Экономика, РОССИЯ, ЭКВАДОР, удобрения
18:02 06.02.2025
 
Россия работает с Эквадором над определением объема экспорта удобрений

Россия и Эквадор работают над определением объема поставок российских удобрений

© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Производство удобрений
Производство удобрений - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - ПРАЙМ. Россия и Эквадор работают над определением объемов будущих поставок российских удобрений, о которых просит бизнес латиноамериканской страны, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Кито Владимир Спринчан.
"Рынок поставок российских удобрений для эквадорского сельского хозяйства очень объемный. И обращаются в посольство по этой теме местные предприниматели среднего и мелкого уровня", - сказал дипломат.
"Для координации закупок данного продукта в объемах, транспортировка которых станет рентабельной, работаем с министерством сельского хозяйства и животноводства с тем, чтобы правительство определило потребности и уже само перераспределяло их между сельхозпроизводителями", - добавил Спринчан.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 17.30 мск 7 февраля.
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