https://1prime.ru/20250206/udobreniya-854732752.html
Россия работает с Эквадором над определением объема экспорта удобрений
Россия работает с Эквадором над определением объема экспорта удобрений - 06.02.2025, ПРАЙМ
Россия работает с Эквадором над определением объема экспорта удобрений
Россия и Эквадор работают над определением объемов будущих поставок российских удобрений, о которых просит бизнес латиноамериканской страны, сообщил в интервью... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T18:02+0300
2025-02-06T18:02+0300
2025-02-06T18:02+0300
экономика
россия
эквадор
удобрения
https://cdnn.1prime.ru/img/82633/28/826332843_0:402:3862:2574_1920x0_80_0_0_baad5ccc89961feaf934f3b5d22b9365.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - ПРАЙМ. Россия и Эквадор работают над определением объемов будущих поставок российских удобрений, о которых просит бизнес латиноамериканской страны, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Кито Владимир Спринчан. "Рынок поставок российских удобрений для эквадорского сельского хозяйства очень объемный. И обращаются в посольство по этой теме местные предприниматели среднего и мелкого уровня", - сказал дипломат. "Для координации закупок данного продукта в объемах, транспортировка которых станет рентабельной, работаем с министерством сельского хозяйства и животноводства с тем, чтобы правительство определило потребности и уже само перераспределяло их между сельхозпроизводителями", - добавил Спринчан. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 17.30 мск 7 февраля.
https://1prime.ru/20250206/ekvador-854731492.html
эквадор
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82633/28/826332843_148:0:3580:2574_1920x0_80_0_0_1e51e2bbf4647aad91275a40e053385d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эквадор, удобрения
Экономика, РОССИЯ, ЭКВАДОР, удобрения
Россия работает с Эквадором над определением объема экспорта удобрений
Россия и Эквадор работают над определением объема поставок российских удобрений
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - ПРАЙМ. Россия и Эквадор работают над определением объемов будущих поставок российских удобрений, о которых просит бизнес латиноамериканской страны, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Кито Владимир Спринчан.
"Рынок поставок российских удобрений для эквадорского сельского хозяйства очень объемный. И обращаются в посольство по этой теме местные предприниматели среднего и мелкого уровня", - сказал дипломат.
"Для координации закупок данного продукта в объемах, транспортировка которых станет рентабельной, работаем с министерством сельского хозяйства и животноводства с тем, чтобы правительство определило потребности и уже само перераспределяло их между сельхозпроизводителями", - добавил Спринчан.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru
в 17.30 мск 7 февраля.
Эквадор проявил интерес к российским технологиям нового поколения