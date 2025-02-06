https://1prime.ru/20250206/udobreniya-854732752.html

Россия работает с Эквадором над определением объема экспорта удобрений

Россия работает с Эквадором над определением объема экспорта удобрений - 06.02.2025, ПРАЙМ

Россия работает с Эквадором над определением объема экспорта удобрений

Россия и Эквадор работают над определением объемов будущих поставок российских удобрений, о которых просит бизнес латиноамериканской страны, сообщил в интервью... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T18:02+0300

2025-02-06T18:02+0300

2025-02-06T18:02+0300

экономика

россия

эквадор

удобрения

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - ПРАЙМ. Россия и Эквадор работают над определением объемов будущих поставок российских удобрений, о которых просит бизнес латиноамериканской страны, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Кито Владимир Спринчан. "Рынок поставок российских удобрений для эквадорского сельского хозяйства очень объемный. И обращаются в посольство по этой теме местные предприниматели среднего и мелкого уровня", - сказал дипломат. "Для координации закупок данного продукта в объемах, транспортировка которых станет рентабельной, работаем с министерством сельского хозяйства и животноводства с тем, чтобы правительство определило потребности и уже само перераспределяло их между сельхозпроизводителями", - добавил Спринчан. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 17.30 мск 7 февраля.

https://1prime.ru/20250206/ekvador-854731492.html

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россия, эквадор, удобрения