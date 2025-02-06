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Российские военные сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

Российские военные сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области - 06.02.2025, ПРАЙМ

Российские военные сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

Украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий на направлении Черкасской Конопельки и Уланок в Курской области, сообщили в | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T15:36+0300

2025-02-06T15:36+0300

2025-02-06T15:36+0300

спецоперация на украине

вс россии

всу

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий на направлении Черкасской Конопельки и Уланок в Курской области, сообщили в Министерстве обороны России."С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.В ведомстве подчеркнули, что группировка Вооруженных сил России "Север" успешно выявила противника и нанесла ему поражение.

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вс россии, всу