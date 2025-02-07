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Менеджеры "Роснано" обжаловали арест по делу о злоупотреблении полномочиями

Менеджеры "Роснано" обжаловали арест по делу о злоупотреблении полномочиями - 07.02.2025, ПРАЙМ

Менеджеры "Роснано" обжаловали арест по делу о злоупотреблении полномочиями

Три топ-менеджера "Роснано" обжаловали арест по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом агентству РИА Новости заявили в Мещанском суде Москвы. | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T11:52+0300

2025-02-07T11:52+0300

2025-02-07T11:52+0300

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Три топ-менеджера "Роснано" обжаловали арест по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом агентству РИА Новости заявили в Мещанском суде Москвы."В суде зарегистрированы апелляционные жалобы защиты Артура Галстяна, Бориса Подольского и Марины Касенковой", - сказали в суде.Трое топ-менеджеров компании "Роснано" были обвинены по статье 285 Уголовного кодекса РФ за переклассификацию финансовых обязательств в 2017 году. По версии следствия, они предоставили ложную информацию о финансовом положении компании, чтобы скрыть неудовлетворительные результаты хозяйственной деятельности.Это позволило избежать отзыва государственных гарантий и привлечь дополнительное финансирование на сумму более 43 миллиардов рублей от государства. Задержаны замглавы ООО "УК „Роснано“ - исполнительный директор Подольский, управляющий директор по финансам Галстян и директор по бухгалтерскому учету, налогообложению и отчетности Касенкова. О дате слушаний пока не сообщается.

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технологии, финансы, роснано, мосгорсуд