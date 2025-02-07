https://1prime.ru/20250207/atvo-854763010.html

Импорт новых легковых машин в Россию сократился вдвое

Импорт новых легковых машин в Россию сократился вдвое - 07.02.2025, ПРАЙМ

Импорт новых легковых машин в Россию сократился вдвое

Импорт новых легковых автомобилей в Россию в январе 2025 года сократился в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 31,9 тысячи... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T17:03+0300

2025-02-07T17:03+0300

2025-02-07T17:03+0300

россия

бизнес

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83412/35/834123556_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_5a1ac81ef6b30c541c6e72c3cf276b3b.jpg

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Импорт новых легковых автомобилей в Россию в январе 2025 года сократился в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 31,9 тысячи единиц, сообщает аналитическое агентство "Автостат". "По итогам января 2025 года в Россию было ввезено 31,9 тысячи новых легковых автомобилей. Это в два раза меньше, чем в январе 2024-го… Падение импорта в начале года эксперты агентства "Автостат" считают закономерным, поскольку до повышения утилизационного сбора (осенью) было ввезено автомобилей с избытком. И в данный момент не имеет смысла импортировать автомобилей больше, так как рынку это не требуется", - говорится в сообщении. Количество ввезенных в РФ автомобилей с пробегом в январе снизилось на 2% - до 19,4 тысячи машин. Лидером по объему импорта новых легковых машин среди марок стал Haval, из моделей чаще всего ввозили кроссовер Omoda С5. В импорте автомобилей с пробегом лидирует бренд Toyota, а среди моделей – Honda Freed. Отмечается, что 91,6% всех новых легковых машин, ввезенных в январе, завезено в Россию из Китая, из Белоруссии и Киргизии - по 2,4%, из Казахстана - 0,6%. "Эксперты агентства "Автостат" отмечают, что альтернативный импорт в Россию через другие страны сильно сократился и сведен к минимуму. Из Японии в январе было ввезено 53,2% всех б/у легковых автомобилей. После запрета японских властей на ввоз в Россию некоторых категорий машин доля этой страны в импорте значительно упала", - отмечается в сообщении.

https://1prime.ru/20250204/avto-854633929.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, авто