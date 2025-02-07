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Импорт новых легковых машин в Россию сократился вдвое - 07.02.2025, ПРАЙМ
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Импорт новых легковых машин в Россию сократился вдвое
Импорт новых легковых машин в Россию сократился вдвое - 07.02.2025, ПРАЙМ
Импорт новых легковых машин в Россию сократился вдвое
Импорт новых легковых автомобилей в Россию в январе 2025 года сократился в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 31,9 тысячи... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T17:03+0300
2025-02-07T17:03+0300
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Импорт новых легковых автомобилей в Россию в январе 2025 года сократился в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 31,9 тысячи единиц, сообщает аналитическое агентство "Автостат". "По итогам января 2025 года в Россию было ввезено 31,9 тысячи новых легковых автомобилей. Это в два раза меньше, чем в январе 2024-го… Падение импорта в начале года эксперты агентства "Автостат" считают закономерным, поскольку до повышения утилизационного сбора (осенью) было ввезено автомобилей с избытком. И в данный момент не имеет смысла импортировать автомобилей больше, так как рынку это не требуется", - говорится в сообщении. Количество ввезенных в РФ автомобилей с пробегом в январе снизилось на 2% - до 19,4 тысячи машин. Лидером по объему импорта новых легковых машин среди марок стал Haval, из моделей чаще всего ввозили кроссовер Omoda С5. В импорте автомобилей с пробегом лидирует бренд Toyota, а среди моделей – Honda Freed. Отмечается, что 91,6% всех новых легковых машин, ввезенных в январе, завезено в Россию из Китая, из Белоруссии и Киргизии - по 2,4%, из Казахстана - 0,6%. "Эксперты агентства "Автостат" отмечают, что альтернативный импорт в Россию через другие страны сильно сократился и сведен к минимуму. Из Японии в январе было ввезено 53,2% всех б/у легковых автомобилей. После запрета японских властей на ввоз в Россию некоторых категорий машин доля этой страны в импорте значительно упала", - отмечается в сообщении.
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россия, бизнес, авто
РОССИЯ, Бизнес, Авто
17:03 07.02.2025
 
Импорт новых легковых машин в Россию сократился вдвое

"Автостат": импорт новых легковых машин в Россию в январе сократился вдвое

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Импорт новых легковых автомобилей в Россию в январе 2025 года сократился в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 31,9 тысячи единиц, сообщает аналитическое агентство "Автостат".
"По итогам января 2025 года в Россию было ввезено 31,9 тысячи новых легковых автомобилей. Это в два раза меньше, чем в январе 2024-го… Падение импорта в начале года эксперты агентства "Автостат" считают закономерным, поскольку до повышения утилизационного сбора (осенью) было ввезено автомобилей с избытком. И в данный момент не имеет смысла импортировать автомобилей больше, так как рынку это не требуется", - говорится в сообщении.
Количество ввезенных в РФ автомобилей с пробегом в январе снизилось на 2% - до 19,4 тысячи машин.
Лидером по объему импорта новых легковых машин среди марок стал Haval, из моделей чаще всего ввозили кроссовер Omoda С5. В импорте автомобилей с пробегом лидирует бренд Toyota, а среди моделей – Honda Freed.
Отмечается, что 91,6% всех новых легковых машин, ввезенных в январе, завезено в Россию из Китая, из Белоруссии и Киргизии - по 2,4%, из Казахстана - 0,6%.
"Эксперты агентства "Автостат" отмечают, что альтернативный импорт в Россию через другие страны сильно сократился и сведен к минимуму. Из Японии в январе было ввезено 53,2% всех б/у легковых автомобилей. После запрета японских властей на ввоз в Россию некоторых категорий машин доля этой страны в импорте значительно упала", - отмечается в сообщении.
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