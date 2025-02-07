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В России выросли продажи новых транспортных средств - 07.02.2025, ПРАЙМ
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В России выросли продажи новых транспортных средств
В России выросли продажи новых транспортных средств - 07.02.2025, ПРАЙМ
В России выросли продажи новых транспортных средств
Продажи новых транспортных средств в России в январе 2025 года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 101,2 тысячи... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T11:23+0300
2025-02-07T11:23+0300
россия
авто
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Продажи новых транспортных средств в России в январе 2025 года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 101,2 тысячи единиц, говорится в презентации исполнительного директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Удалова. "По результатам января 2025 года общие продажи всех типов транспортных средств выросли на 7%. Сегменты средних, тяжелых грузовых автомобилей и автобусов показали падение. Сегмент легковых автомобилей лидирует с ростом 11%", - говорится в презентации, показанной в ходе онлайн-мероприятия "Автостата". Ранее агентство сообщало, что продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2025 года выросли на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 89 тысяч машин. Данные по другим сегментам были показаны в пятницу. В частности, продажи легких коммерческих автомобилей в России в январе текущего года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 6 тысяч единиц, средних грузовых - сократились на 13%, до 1,1 тысячи единиц, тяжелых грузовых - на 30%, до 4,4 тысячи единиц, автобусов - на 43%, до 600 единиц. Согласно сообщению "Автостата", в целом продажи грузовых автомобилей снизились на 27% - до 5 498 единиц.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
11:23 07.02.2025
 
В России выросли продажи новых транспортных средств

"Автостат": продажи новых транспортных средств в России в январе выросли на 7%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Продажи новых транспортных средств в России в январе 2025 года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 101,2 тысячи единиц, говорится в презентации исполнительного директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Удалова.
"По результатам января 2025 года общие продажи всех типов транспортных средств выросли на 7%. Сегменты средних, тяжелых грузовых автомобилей и автобусов показали падение. Сегмент легковых автомобилей лидирует с ростом 11%", - говорится в презентации, показанной в ходе онлайн-мероприятия "Автостата".
Ранее агентство сообщало, что продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2025 года выросли на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 89 тысяч машин. Данные по другим сегментам были показаны в пятницу.
В частности, продажи легких коммерческих автомобилей в России в январе текущего года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 6 тысяч единиц, средних грузовых - сократились на 13%, до 1,1 тысячи единиц, тяжелых грузовых - на 30%, до 4,4 тысячи единиц, автобусов - на 43%, до 600 единиц.
Согласно сообщению "Автостата", в целом продажи грузовых автомобилей снизились на 27% - до 5 498 единиц.
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