https://1prime.ru/20250207/avto-854748630.html

В России выросли продажи новых транспортных средств

В России выросли продажи новых транспортных средств - 07.02.2025, ПРАЙМ

В России выросли продажи новых транспортных средств

Продажи новых транспортных средств в России в январе 2025 года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 101,2 тысячи... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T11:23+0300

2025-02-07T11:23+0300

2025-02-07T11:23+0300

россия

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_0e11aa544d255be547304035c47d0bdc.jpg

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Продажи новых транспортных средств в России в январе 2025 года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 101,2 тысячи единиц, говорится в презентации исполнительного директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Удалова. "По результатам января 2025 года общие продажи всех типов транспортных средств выросли на 7%. Сегменты средних, тяжелых грузовых автомобилей и автобусов показали падение. Сегмент легковых автомобилей лидирует с ростом 11%", - говорится в презентации, показанной в ходе онлайн-мероприятия "Автостата". Ранее агентство сообщало, что продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2025 года выросли на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 89 тысяч машин. Данные по другим сегментам были показаны в пятницу. В частности, продажи легких коммерческих автомобилей в России в январе текущего года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 6 тысяч единиц, средних грузовых - сократились на 13%, до 1,1 тысячи единиц, тяжелых грузовых - на 30%, до 4,4 тысячи единиц, автобусов - на 43%, до 600 единиц. Согласно сообщению "Автостата", в целом продажи грузовых автомобилей снизились на 27% - до 5 498 единиц.

https://1prime.ru/20241021/konsultatsii-852302384.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто