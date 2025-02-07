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Россия за год поднялась на 5 строчек в рейтинге крупнейших авторынков мира

Россия за год поднялась на 5 строчек в рейтинге крупнейших авторынков мира - 07.02.2025, ПРАЙМ

Россия за год поднялась на 5 строчек в рейтинге крупнейших авторынков мира

Россия по итогам 2024 года поднялась на 11-е место в рейтинге крупнейших авторынков мира с 16-й позиции годом ранее, говорится в сообщении аналитического... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T14:57+0300

2025-02-07T14:57+0300

2025-02-07T14:57+0300

экономика

авто

автостат

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Россия по итогам 2024 года поднялась на 11-е место в рейтинге крупнейших авторынков мира с 16-й позиции годом ранее, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". "По итогам 2024 года Россия заняла 11-е место в рейтинге мировых авторынков… Таким образом, наша страна за год поднялась на пять строчек вверх – в 2023-м она находилась на 16-й позиции в мировом рейтинге", - говорится в сообщении "Автостата" по итогам онлайн мероприятия. Так, по данным агентства, в 2024 году в России было продано 1,57 миллиона новых легковых машин. Это на 48% больше, чем годом ранее. "Это наилучший показатель рыночного роста среди представленных стран. Отметим, что от занявшей 10-ю строчку Южной Кореи (1,63 млн шт.) наша страна отстала незначительно, уступив ей всего лишь 60 тысяч реализованных автомобилей", - отмечается в сообщении. Лидером среди мировых авторынков по-прежнему остается Китай с результатом 26,05 миллиона единиц (+3,4%), на втором месте традиционно находятся США с 15,94 миллиона единиц (+3,6%). Индия поднялась на третье место (4,27 миллиона автомобилей, +3,9%), сместив на четвертую позицию Японию (4,25 миллиона единиц, -7,1%). Замкнула пятерку лидеров снова Германия (2,81 миллиона единиц, -0,9%).

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авто, автостат