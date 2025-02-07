https://1prime.ru/20250207/evropa-854758499.html

В АТОР подсчитали, сколько россиян посетили Европу в 2024 году

В АТОР подсчитали, сколько россиян посетили Европу в 2024 году - 07.02.2025, ПРАЙМ

В АТОР подсчитали, сколько россиян посетили Европу в 2024 году

Порядка 600 тысяч россиян в 2024 году летали в Европу через третьи страны, основным хабом стала Турция, еще около 800 тысяч туристов попали в европейские страны | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T15:19+0300

2025-02-07T15:19+0300

2025-02-07T15:19+0300

туризм

европа

бизнес

атор

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Порядка 600 тысяч россиян в 2024 году летали в Европу через третьи страны, основным хабом стала Турция, еще около 800 тысяч туристов попали в европейские страны наземным путем, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Количество поездок россиян авиатранспортом в Европу через третьи страны составило около 0,6 миллиона. Это в 16,4 раза меньше, чем было в докризисном 2019 году (9,83 миллиона поездок). Основным хабом, откуда россияне летят в страны ЕС и Великобританию, стала Турция. Наземным путем в Европу попали еще 0,8 миллиона россиян. Суммарный выездной поток в страны ЕС составил, таким образом, 1,4 миллиона поездок россиян", - сообщили в ассоциации, уточнив, что не все из этих визитов совершались с целью туризма. Отмечается, что две трети поездок в Европу в 2024 году были совершены через Турцию, а для еще около 200 тысяч поездок использовались другие пересадочные хабы (например в ОАЭ, Сербии, Марокко, а также странах Закавказья и СНГ). По земле в страны ЕС россияне в 2024 году выезжали также через пункты пропуска с Литвой, Латвией, Польшей, Эстонией, Норвегией. "По сравнению с 2023 годом (0,85 миллиона) наземный въезд в Европу из РФ сократился на 6%. Вырос при этом только на польской границе (на 32%), в остальных странах уменьшение. Въезд в указанные страны с туристической целью для россиян невозможен, поэтому это в основном обладатели ВНЖ, граждане с паспортами стран ЕС и члены их семей", - рассказали в ассоциации. В АТОР уточнили, что по сравнению с 2019 годом, когда было зафиксировано 14,37 миллиона визитов, объем поездок россиян в Европу наземным и авиатранспортом сократился в 10 раз, или на 90%.

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туризм, европа, бизнес, атор