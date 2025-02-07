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ФРГ выделила Украине около 44 млрд евро с начала конфликта

ФРГ выделила Украине около 44 млрд евро с начала конфликта - 07.02.2025, ПРАЙМ

ФРГ выделила Украине около 44 млрд евро с начала конфликта

Германия выделила Украине около 44 миллиардов евро с начала конфликта, заявил журналистам официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт. | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T19:35+0300

2025-02-07T19:35+0300

2025-02-07T19:35+0300

спецоперация на украине

германия

украина

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БЕРЛИН, 7 фев - ПРАЙМ. Германия выделила Украине около 44 миллиардов евро с начала конфликта, заявил журналистам официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт. "Напомню, что с начала этой войны Германия выделила помощь в размере почти 44 миллиарда евро – и это не только военная поддержка, но и финансовая помощь, а также расходы на прием и обеспечение беженцев с Украины. 44 миллиарда евро – это огромная сумма. После США мы остаемся крупнейшим сторонником Украины", - заявил представитель кабмина. По его словам, канцлер и федеральное правительство неоднократно подчеркивали, что это не изменится. "Мы продолжаем выполнять свои обязательства и поддерживать Украину. Украина может на это рассчитывать", - добавил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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германия

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германия, украина