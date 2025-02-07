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ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с субботы

ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с субботы - 07.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с субботы

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 18,62 копейки - до 13,2365 рубля, курс доллара - на 36,58 копейки, до 97,2762 рубля, а... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T17:22+0300

2025-02-07T17:22+0300

2025-02-07T17:22+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 18,62 копейки - до 13,2365 рубля, курс доллара - на 36,58 копейки, до 97,2762 рубля, а курс евро - на 54,92 копейки, до 101,2243 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Московскую биржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Мосбиржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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