https://1prime.ru/20250207/nefteprovod-854766543.html
Нефтепровод между Сербией и Венгрией начнут строить в этом году
Нефтепровод между Сербией и Венгрией начнут строить в этом году - 07.02.2025, ПРАЙМ
Нефтепровод между Сербией и Венгрией начнут строить в этом году
Строительство нефтепровода между Сербией и Венгрией начнется до конца 2025 года, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T19:01+0300
2025-02-07T19:01+0300
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энергетика
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БЕЛГРАД, 7 фев – ПРАЙМ. Строительство нефтепровода между Сербией и Венгрией начнется до конца 2025 года, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. В пятницу глава минэнерго Сербии провела рабочую встречу с руководством компании "Транснафта", которая будет оператором трубопровода. "Начало работ запланировано до конца года. Диверсификация снабжения имеет ключевое значение для нашей энергетической безопасности, как в газовом, так и в нефтяном секторе, а нефтепровод Сербия-Венгрия поспособствует долгосрочной стабильности снабжения. Виден прогресс в подготовке проектно-технической документации, команды специалистов из обеих стран регулярно общаются и следят за развитием проекта на обоих участках для координации дальнейших действий", - цитирует минэнерго Джедович-Ханданович. Ранее приняты идейное решение и технико-экономическое обоснование проекта, до конца года ожидается получение разрешения на строительство, окончание работ намечено в 2027 году. Президент Сербии Александр Вучич заявил в ноябре 2024 года, что строительство нефтепровода от расположенного под Белградом нефтеперерабатывающего завода НПЗ компании "Нефтяная индустрия Сербии" в Панчево (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефть" и "Газпром") в Венгрию позволит сэкономить на стоимости доставки сырья в Сербию. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в июле, что альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз. Президент Сербии в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", которое проходит по территории Венгрии. Официальный Белград ранее согласовал строительство отрезка трубопровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью от 100 миллионов евро. Отрезок будет построен между сербским городом Нови-Сад и населенным пунктом Альдьо в Венгрии близ границы.
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сербия, венгрия, нефтепровод, нефть
Энергетика, СЕРБИЯ, ВЕНГРИЯ, нефтепровод, Нефть
Нефтепровод между Сербией и Венгрией начнут строить в этом году
Строительство нефтепровода между Сербией и Венгрией начнется до конца года
БЕЛГРАД, 7 фев – ПРАЙМ. Строительство нефтепровода между Сербией и Венгрией начнется до конца 2025 года, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
В пятницу глава минэнерго Сербии провела рабочую встречу с руководством компании "Транснафта", которая будет оператором трубопровода.
"Начало работ запланировано до конца года. Диверсификация снабжения имеет ключевое значение для нашей энергетической безопасности, как в газовом, так и в нефтяном секторе, а нефтепровод Сербия-Венгрия поспособствует долгосрочной стабильности снабжения. Виден прогресс в подготовке проектно-технической документации, команды специалистов из обеих стран регулярно общаются и следят за развитием проекта на обоих участках для координации дальнейших действий", - цитирует минэнерго Джедович-Ханданович.
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Ранее приняты идейное решение и технико-экономическое обоснование проекта, до конца года ожидается получение разрешения на строительство, окончание работ намечено в 2027 году.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в ноябре 2024 года, что строительство нефтепровода от расположенного под Белградом нефтеперерабатывающего завода НПЗ компании "Нефтяная индустрия Сербии" в Панчево (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефть" и "Газпром") в Венгрию позволит сэкономить на стоимости доставки сырья в Сербию.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в июле, что альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз. Президент Сербии в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", которое проходит по территории Венгрии.
Официальный Белград ранее согласовал строительство отрезка трубопровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью от 100 миллионов евро. Отрезок будет построен между сербским городом Нови-Сад и населенным пунктом Альдьо в Венгрии близ границы.