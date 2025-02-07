Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефтепровод между Сербией и Венгрией начнут строить в этом году - 07.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250207/nefteprovod-854766543.html
Нефтепровод между Сербией и Венгрией начнут строить в этом году
Нефтепровод между Сербией и Венгрией начнут строить в этом году - 07.02.2025, ПРАЙМ
Нефтепровод между Сербией и Венгрией начнут строить в этом году
Строительство нефтепровода между Сербией и Венгрией начнется до конца 2025 года, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T19:01+0300
2025-02-07T19:01+0300
энергетика
сербия
венгрия
нефтепровод
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0b/851501832_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_211873963e7c3a5b79d5faa23f450bf6.jpg
БЕЛГРАД, 7 фев – ПРАЙМ. Строительство нефтепровода между Сербией и Венгрией начнется до конца 2025 года, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. В пятницу глава минэнерго Сербии провела рабочую встречу с руководством компании "Транснафта", которая будет оператором трубопровода. "Начало работ запланировано до конца года. Диверсификация снабжения имеет ключевое значение для нашей энергетической безопасности, как в газовом, так и в нефтяном секторе, а нефтепровод Сербия-Венгрия поспособствует долгосрочной стабильности снабжения. Виден прогресс в подготовке проектно-технической документации, команды специалистов из обеих стран регулярно общаются и следят за развитием проекта на обоих участках для координации дальнейших действий", - цитирует минэнерго Джедович-Ханданович. Ранее приняты идейное решение и технико-экономическое обоснование проекта, до конца года ожидается получение разрешения на строительство, окончание работ намечено в 2027 году. Президент Сербии Александр Вучич заявил в ноябре 2024 года, что строительство нефтепровода от расположенного под Белградом нефтеперерабатывающего завода НПЗ компании "Нефтяная индустрия Сербии" в Панчево (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефть" и "Газпром") в Венгрию позволит сэкономить на стоимости доставки сырья в Сербию. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в июле, что альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз. Президент Сербии в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", которое проходит по территории Венгрии. Официальный Белград ранее согласовал строительство отрезка трубопровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью от 100 миллионов евро. Отрезок будет построен между сербским городом Нови-Сад и населенным пунктом Альдьо в Венгрии близ границы.
https://1prime.ru/20250204/sanktsii-854661736.html
сербия
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0b/851501832_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e0ba3346e413fa6f437d906adb0fb816.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сербия, венгрия, нефтепровод, нефть
Энергетика, СЕРБИЯ, ВЕНГРИЯ, нефтепровод, Нефть
19:01 07.02.2025
 
Нефтепровод между Сербией и Венгрией начнут строить в этом году

Строительство нефтепровода между Сербией и Венгрией начнется до конца года

© Фото : Unsplash/Alex BlokstraБелград, Сербия
Белград, Сербия - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© Фото : Unsplash/Alex Blokstra
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 7 фев – ПРАЙМ. Строительство нефтепровода между Сербией и Венгрией начнется до конца 2025 года, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
В пятницу глава минэнерго Сербии провела рабочую встречу с руководством компании "Транснафта", которая будет оператором трубопровода.
"Начало работ запланировано до конца года. Диверсификация снабжения имеет ключевое значение для нашей энергетической безопасности, как в газовом, так и в нефтяном секторе, а нефтепровод Сербия-Венгрия поспособствует долгосрочной стабильности снабжения. Виден прогресс в подготовке проектно-технической документации, команды специалистов из обеих стран регулярно общаются и следят за развитием проекта на обоих участках для координации дальнейших действий", - цитирует минэнерго Джедович-Ханданович.
Нефтепереработка
Российско-сербская NIS запросила у США отсрочку санкций
4 февраля, 14:46
Ранее приняты идейное решение и технико-экономическое обоснование проекта, до конца года ожидается получение разрешения на строительство, окончание работ намечено в 2027 году.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в ноябре 2024 года, что строительство нефтепровода от расположенного под Белградом нефтеперерабатывающего завода НПЗ компании "Нефтяная индустрия Сербии" в Панчево (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефть" и "Газпром") в Венгрию позволит сэкономить на стоимости доставки сырья в Сербию.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в июле, что альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз. Президент Сербии в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", которое проходит по территории Венгрии.
Официальный Белград ранее согласовал строительство отрезка трубопровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью от 100 миллионов евро. Отрезок будет построен между сербским городом Нови-Сад и населенным пунктом Альдьо в Венгрии близ границы.
 
ЭнергетикаСЕРБИЯВЕНГРИЯнефтепроводНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала