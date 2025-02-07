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Nouvelair Tunisie возобновит полеты из Москвы в Монастир в Тунисе
Nouvelair Tunisie возобновит полеты из Москвы в Монастир в Тунисе - 07.02.2025, ПРАЙМ
Nouvelair Tunisie возобновит полеты из Москвы в Монастир в Тунисе
Авиакомпания Nouvelair Tunisie возобновит полеты из московского аэропорта "Внуково" в тунисский город Монастир в апреле, сообщила авиагавань. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T10:57+0300
2025-02-07T10:57+0300
2025-02-07T10:57+0300
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания Nouvelair Tunisie возобновит полеты из московского аэропорта "Внуково" в тунисский город Монастир в апреле, сообщила авиагавань. Чартерная программа в Тунис закончилась в ноябре: последний рейс из Санкт-Петербурга отправился в первую неделю ноября, из Москвы - 15 ноября. "Авиакомпания Nouvelair Tunisie возобновит полеты из Международного аэропорта "Внуково" с 20 апреля 2025 года. Рейсы запланированы 2 раза в неделю, по средам и воскресеньям, в Монастир - исторический, культурный и туристический центр Тунисской Республики", - рассказали во "Внуково". Рейсы планируется выполнять на воздушных судах типа Airbus 320-200. Авиакомпания Nouvelair Tunisie - единственный тунисский перевозчик, выполняющий рейсы в Москву, а именно в аэропорт "Внуково", еще с 2017 года.
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туризм, тунис, москва, аэропорт внуково
Туризм, ТУНИС, МОСКВА, аэропорт Внуково
Nouvelair Tunisie возобновит полеты из Москвы в Монастир в Тунисе
Авиакомпания Nouvelair Tunisie возобновит полеты из Москвы в Монастир в Тунисе
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания Nouvelair Tunisie возобновит полеты из московского аэропорта "Внуково" в тунисский город Монастир в апреле, сообщила авиагавань.
Чартерная программа в Тунис закончилась в ноябре: последний рейс из Санкт-Петербурга отправился в первую неделю ноября, из Москвы - 15 ноября.
"Авиакомпания Nouvelair Tunisie возобновит полеты из Международного аэропорта "Внуково" с 20 апреля 2025 года. Рейсы запланированы 2 раза в неделю, по средам и воскресеньям, в Монастир - исторический, культурный и туристический центр Тунисской Республики", - рассказали во "Внуково".
Рейсы планируется выполнять на воздушных судах типа Airbus 320-200.
Авиакомпания Nouvelair Tunisie - единственный тунисский перевозчик, выполняющий рейсы в Москву, а именно в аэропорт "Внуково", еще с 2017 года.
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