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FT: ЕС готов предложить крупное снижение пошлин на импорт автомобилей США - 07.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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FT: ЕС готов предложить крупное снижение пошлин на импорт автомобилей США
FT: ЕС готов предложить крупное снижение пошлин на импорт автомобилей США - 07.02.2025, ПРАЙМ
FT: ЕС готов предложить крупное снижение пошлин на импорт автомобилей США
ЕС готов предложить Вашингтону существенное снижение импортных пошлин на американские автомобили в попытке избежать введения президентом США Дональдом Трампом... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T21:44+0300
2025-02-07T21:44+0300
экономика
ес
сша
пошлины
авто
автомобилестроение
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. ЕС готов предложить Вашингтону существенное снижение импортных пошлин на американские автомобили в попытке избежать введения президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении Брюсселя, сообщает газета Financial Times со ссылкой на председателя комитета по международной торговле Европейского парламента Бернда Ланге. Ланге отметил изданию, что ЕС также планирует предложить Штатам увеличение закупок американского сжиженного природного газа (СПГ) и вооружения. "Бернд Ланге, возглавляющий комитет по торговле в Европейском парламенте и знакомый с обсуждениями того, как снизить напряженность с Белым домом, заявил ..., что блок готов снизить свою десятипроцентную импортную пошлину ближе к 2,5 процентам, взимаемым США", - пишет издание. По данным газеты, в блоке уверены, что снижение импортной пошлины не приведет к наплыву китайского автопрома на европейский рынок, поскольку ЕС уже ввел пошлины размером до 35% в отношении китайских электромобилей. Однако Ланге подчеркнул, что решение снизить пошлины на автомобили может коснуться КНР или другие страны в рамках правил Всемирной торговой организации (ВТО). "У нас фиксированные пошлины в 10 процентов для машин из ВТО, но давайте представим, что можно было бы снизить их, чтобы показать миру, что у нас справедливые отношения", - добавил газете Ланге. Как сообщили изданию неназванные источники из ЕС, ключевые производители автомобилей в блоке, в том числе Германия, в курсе этого предложения и не возражают против него. По словам Ланге, используя пошлины, Трамп может попытаться вынудить ЕС убрать ограничения в отношении крупных цифровых компаний, таких как Meta*, X и Google. В ответ на это Евросоюз может приостановить действие прав собственности, разрешить свободное использование их программного обеспечения и ввести ограничения на цифровые платформы. В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что США и Евросоюз пока не ведут переговоры по вопросу пошлин, в Брюсселе ждут сигнала от Вашингтона. Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что ЕС может и будет зеркально отвечать на возможное введение пошлин новой администрацией президента США, однако целью Евросоюза остается сотрудничество с США. В 2024 году производители электромобилей в Китае столкнулись с давлением со стороны ряда западных государств. В конце октября ЕС окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составят до 35,3%. В министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с этим решением.* Запрещенная в России экстремистская организация
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ес, сша, пошлины, авто, автомобилестроение
Экономика, ЕС, США, пошлины, Авто, автомобилестроение
21:44 07.02.2025
 
FT: ЕС готов предложить крупное снижение пошлин на импорт автомобилей США

FT: ЕС готов предложить США крупное снижение пошлин на импорт американских автомобилей

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Ford Mondeo
Автомобиль Ford Mondeo - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. ЕС готов предложить Вашингтону существенное снижение импортных пошлин на американские автомобили в попытке избежать введения президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении Брюсселя, сообщает газета Financial Times со ссылкой на председателя комитета по международной торговле Европейского парламента Бернда Ланге.
Ланге отметил изданию, что ЕС также планирует предложить Штатам увеличение закупок американского сжиженного природного газа (СПГ) и вооружения.
"Бернд Ланге, возглавляющий комитет по торговле в Европейском парламенте и знакомый с обсуждениями того, как снизить напряженность с Белым домом, заявил ..., что блок готов снизить свою десятипроцентную импортную пошлину ближе к 2,5 процентам, взимаемым США", - пишет издание.
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4 февраля, 17:37
По данным газеты, в блоке уверены, что снижение импортной пошлины не приведет к наплыву китайского автопрома на европейский рынок, поскольку ЕС уже ввел пошлины размером до 35% в отношении китайских электромобилей. Однако Ланге подчеркнул, что решение снизить пошлины на автомобили может коснуться КНР или другие страны в рамках правил Всемирной торговой организации (ВТО).
"У нас фиксированные пошлины в 10 процентов для машин из ВТО, но давайте представим, что можно было бы снизить их, чтобы показать миру, что у нас справедливые отношения", - добавил газете Ланге.
Как сообщили изданию неназванные источники из ЕС, ключевые производители автомобилей в блоке, в том числе Германия, в курсе этого предложения и не возражают против него.
По словам Ланге, используя пошлины, Трамп может попытаться вынудить ЕС убрать ограничения в отношении крупных цифровых компаний, таких как Meta*, X и Google. В ответ на это Евросоюз может приостановить действие прав собственности, разрешить свободное использование их программного обеспечения и ввести ограничения на цифровые платформы.
В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что США и Евросоюз пока не ведут переговоры по вопросу пошлин, в Брюсселе ждут сигнала от Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что ЕС может и будет зеркально отвечать на возможное введение пошлин новой администрацией президента США, однако целью Евросоюза остается сотрудничество с США.
В 2024 году производители электромобилей в Китае столкнулись с давлением со стороны ряда западных государств. В конце октября ЕС окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составят до 35,3%. В министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с этим решением.
* Запрещенная в России экстремистская организация
 
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