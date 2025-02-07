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США одобрили военные поставки Японии на сумму около $1 млрд
США одобрили военные поставки Японии на сумму около $1 млрд - 07.02.2025, ПРАЙМ
США одобрили военные поставки Японии на сумму около $1 млрд
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация на текущей неделе одобрила продажу военной техники и оборудования Японии на сумму порядка 1 миллиарда... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T22:41+0300
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ВАШИНГТОН, 7 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация на текущей неделе одобрила продажу военной техники и оборудования Японии на сумму порядка 1 миллиарда долларов. "Я рад сообщить, что на этой неделе моя администрация одобрила продажи военной продукции Токио на сумму в почти миллиард долларов. США полностью привержены обеспечению безопасности Японии", - заявил Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне. По его словам, Япония остаётся одним из крупнейших покупателей американской военной продукции, что укрепляет двусторонние оборонные связи и способствует, по его мнению, стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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сша, дональд трамп, япония, оружие
США, Дональд Трамп, ЯПОНИЯ, оружие
США одобрили военные поставки Японии на сумму около $1 млрд
Трамп: США одобрили военные поставки Японии на сумму около 1 млрд долларов
ВАШИНГТОН, 7 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация на текущей неделе одобрила продажу военной техники и оборудования Японии на сумму порядка 1 миллиарда долларов.
"Я рад сообщить, что на этой неделе моя администрация одобрила продажи военной продукции Токио на сумму в почти миллиард долларов. США полностью привержены обеспечению безопасности Японии", - заявил Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне.
По его словам, Япония остаётся одним из крупнейших покупателей американской военной продукции, что укрепляет двусторонние оборонные связи и способствует, по его мнению, стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
США проведут морские учения совместно с Японией, Австралией и Филиппинами