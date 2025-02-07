https://1prime.ru/20250207/roskachestvo-854742396.html

В Роскачестве рассказали, как правильно стирать пуховики

В Роскачестве рассказали, как правильно стирать пуховики - 07.02.2025, ПРАЙМ

В Роскачестве рассказали, как правильно стирать пуховики

Пуховик перед стиркой следует положить в специальный мешок и добавить теннисные мячики или 4-8 специальных шарика для стирки, чтобы сохранить его форму,... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T07:01+0300

2025-02-07T07:01+0300

2025-02-07T07:01+0300

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МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Пуховик перед стиркой следует положить в специальный мешок и добавить теннисные мячики или 4-8 специальных шарика для стирки, чтобы сохранить его форму, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Перед стиркой лучше положить куртку или пуховик в специальный мешок, в него можно добавить несколько шариков для стирки (4-8 в зависимости от объема) или теннисных мячиков. Это защитит ткань от повреждения, а также поможет сохранить форму куртки. Кроме того, благодаря мячикам моющее средство легче вымоется из пуховика, а пуховый наполнитель не слипнется",- сказали в Роскачестве. В организации также посоветовали стирать пуховики только жидкими или специальными средствами, так как сухой порошок может оставить разводы или склеить наполнитель. Более того, нельзя добавлять кондиционер, ведь он покроет наполнитель пуховика пленкой, из-за чего пух или синтетика слипнутся и превратятся в комочки. В Роскачестве уточнили, что пуховики необходимо стирать на режимах "синтетика" или "спортивная одежда" и отжимать на больших оборотах - 800-1000 оборотов, ведь пуховое изделие при стирке набирает много воды, и, чтобы ее "выбить", нужны высокие обороты. Оптимальный температурный режим стирки без вреда для наполнителя - 30°C. Сушить пуховики рекомендуется в горизонтальном положении. "Если вы повесите его на вешалку, то пух или любой другой наполнитель под силой тяжести начнет сползать вниз и высохнет в таком положении. Также периодически встряхивайте вещь", - отметили в Роскачестве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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