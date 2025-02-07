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ЕС может приостановить санкции в отношении нефтяного сектора Сирии

ЕС может приостановить санкции в отношении нефтяного сектора Сирии - 07.02.2025, ПРАЙМ

ЕС может приостановить санкции в отношении нефтяного сектора Сирии

Евросоюз обсуждает частичную приостановку санкций в отношении энергетического сектора Сирии, в том числе отмену запрета на импорт нефти из страны и экспорт... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T22:06+0300

2025-02-07T22:06+0300

2025-02-07T22:06+0300

энергетика

ес

сирия

нефть

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Евросоюз обсуждает частичную приостановку санкций в отношении энергетического сектора Сирии, в том числе отмену запрета на импорт нефти из страны и экспорт технологий в сфере нефти и газа, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. На прошлой неделе главы МИД стран Евросоюза договорились начать процедуру смягчения санкций против Сирии, однако подробности этого плана пока не разглашаются. Ранее сообщалось, что в первую очередь речь пойдет о снятии ограничений в сфере транспорта и энергетики. "Европейский союз обсуждает договоренность о частичной приостановке некоторых санкций в отношении сирийской энергетической индустрии, в том числе отмену запрета на импорт сырой нефти из страны", - говорится в сообщении агентства. В ЕС также, вероятно, могут отменить ограничения на финансирование разведки и переработки нефти, а также строительство новых электростанций в Сирии. Кроме того, меры могут включать исключение из ограничений ряда банков и частичную отмену санкций против центробанка. Однако заморозка активов сирийского центробанка, вероятнее всего, останется в силе, добавляют источники. В ЕС также обсуждают отмену санкций против экспорта авиационного топлива, мер в отношении авиакомпаний и аэропортов. Агентство также отмечает, что некоторые европейские страны хотят поставить Дамаску условие отмены ограничений. Они хотят потребовать закрытия российских баз в Сирии ради снятия санкций. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

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ес, сирия, нефть