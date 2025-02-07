https://1prime.ru/20250207/tramp-854771064.html
Победить Россию и Китай. Трамп спешит спасать Украину
Победить Россию и Китай. Трамп спешит спасать Украину - 07.02.2025, ПРАЙМ
Победить Россию и Китай. Трамп спешит спасать Украину
Президент США Дональд Трамп планирует нанести удар по России, Китаю, Северной Корее и Ирану, пишут экс-начальник отдела разведки Европейского командования ВС... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T22:03+0300
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп планирует нанести удар по России, Китаю, Северной Корее и Ирану, пишут экс-начальник отдела разведки Европейского командования ВС США Джонатан Свит и полковник в отставке Марк Тот для американского издания The Hill.Как отмечается, США возобновляют поставки оружия на Украину, что может стать серьезным ударом по президенту России Владимиру Путину. Трамп готов продолжить поддержку Украины, что, по мнению автора, может изменить ход конфликта.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТакже Трамп стремится остановить китайскую инициативу "Один пояс — один путь" в Западном полушарии.При этом Украина готова отдать 300 миллиардов долларов в обмен на поддержку и возвращение территорий — эта страна обладает значительными запасами редкоземельных металлов, что делает её важным стратегическим ресурсом.В 1945 году президент США Франклин Рузвельт "сдал" лидеру СССР Иосифу Сталину Восточную Европу в Ялте, чтобы заручиться поддержкой СССР при возможном вторжении на японские острова, что оказалось в дальнейшем излишним, благодаря сброшенным на Хиросиму и Нагасаки атомным бомбам, утверждают авторы.Сейчас Китай, по его мнению, представляет новую угрозу в Тихом океане, и Европа не может быть отделена от Азии.Россия, Северная Корея, Китай и Иран сближаются. "Украина в этом контексте является центром событий, по крайней мере сейчас, пока Тайвань не попадет под прицел Пекина", — подчеркивают Свит и Тот.Как они утверждают, Китай и Россия стремятся к контролю над запасами редкоземельных минералов и энергетических ресурсов Украины, однако Киев готов заплатить высокую цену за выживание, что демонстрирует его готовность к борьбе.Со своей стороны, Трамп стремится создать максимальное давление на Китай и защитить Тайвань.По утверждению авторов, Трамп может стать освободителем Украины, что нанесет удар по Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, и победа на Украине поможет США в борьбе с Китаем и другими угрозами. Украина при этом готова отдать значительные ресурсы в обмен на поддержку, что делает её важным стратегическим активом, делается вывод в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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сша, россия, украина, владимир путин, дональд трамп
Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп
Победить Россию и Китай. Трамп спешит спасать Украину
Hill: Трамп планирует сыграть роль спасителя Украины
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ.
Президент США Дональд Трамп планирует нанести удар по России, Китаю, Северной Корее и Ирану, пишут экс-начальник отдела разведки Европейского командования ВС США Джонатан Свит и полковник в отставке Марк Тот для американского издания The Hill
.
Как отмечается, США возобновляют поставки оружия на Украину, что может стать серьезным ударом по президенту России Владимиру Путину. Трамп готов продолжить поддержку Украины, что, по мнению автора, может изменить ход конфликта.
Также Трамп стремится остановить китайскую инициативу "Один пояс — один путь" в Западном полушарии.
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При этом Украина готова отдать 300 миллиардов долларов в обмен на поддержку и возвращение территорий — эта страна обладает значительными запасами редкоземельных металлов, что делает её важным стратегическим ресурсом.
В 1945 году президент США Франклин Рузвельт "сдал" лидеру СССР Иосифу Сталину Восточную Европу в Ялте, чтобы заручиться поддержкой СССР при возможном вторжении на японские острова, что оказалось в дальнейшем излишним, благодаря сброшенным на Хиросиму и Нагасаки атомным бомбам, утверждают авторы.
Сейчас Китай, по его мнению, представляет новую угрозу в Тихом океане, и Европа не может быть отделена от Азии.
Россия, Северная Корея, Китай и Иран сближаются. "Украина в этом контексте является центром событий, по крайней мере сейчас, пока Тайвань не попадет под прицел Пекина", — подчеркивают Свит и Тот.
Как они утверждают, Китай и Россия стремятся к контролю над запасами редкоземельных минералов и энергетических ресурсов Украины, однако Киев готов заплатить высокую цену за выживание, что демонстрирует его готовность к борьбе.
Со своей стороны, Трамп стремится создать максимальное давление на Китай и защитить Тайвань.
По утверждению авторов, Трамп может стать освободителем Украины, что нанесет удар по Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, и победа на Украине поможет США в борьбе с Китаем и другими угрозами. Украина при этом готова отдать значительные ресурсы в обмен на поддержку, что делает её важным стратегическим активом, делается вывод в статье.