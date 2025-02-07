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Трамп раскритиковал расходы на образование при Байдене

Трамп раскритиковал расходы на образование при Байдене - 07.02.2025, ПРАЙМ

Трамп раскритиковал расходы на образование при Байдене

Президент США Дональд Трамп заявил, что траты на образование в Штатах не оправдываются, при прошлой администрации во главе с Джо Байденом страна оказалась на... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T23:26+0300

2025-02-07T23:26+0300

2025-02-07T23:26+0300

сша

дональд трамп

джо байден

образование

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ВАШИНГТОН, 7 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что траты на образование в Штатах не оправдываются, при прошлой администрации во главе с Джо Байденом страна оказалась на последнем месте в рейтингах. "Больше всех тратим из расчета на ученика, намного больше. Но в последний год Байдена мы в рейтинге оказались на самом последнем месте", - сказал Трамп в Белом доме. По его словам, проверки, подобной той, что проводит департамент эффективности государственного управления (DOGE) в Агентстве по международному развитию USAID, следует ожидать и в структурах минобразования.

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сша, дональд трамп, джо байден, образование