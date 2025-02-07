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Трамп раскритиковал расходы на образование при Байдене - 07.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп раскритиковал расходы на образование при Байдене
Трамп раскритиковал расходы на образование при Байдене - 07.02.2025, ПРАЙМ
Трамп раскритиковал расходы на образование при Байдене
Президент США Дональд Трамп заявил, что траты на образование в Штатах не оправдываются, при прошлой администрации во главе с Джо Байденом страна оказалась на... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T23:26+0300
2025-02-07T23:26+0300
сша
дональд трамп
джо байден
образование
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ВАШИНГТОН, 7 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что траты на образование в Штатах не оправдываются, при прошлой администрации во главе с Джо Байденом страна оказалась на последнем месте в рейтингах. "Больше всех тратим из расчета на ученика, намного больше. Но в последний год Байдена мы в рейтинге оказались на самом последнем месте", - сказал Трамп в Белом доме. По его словам, проверки, подобной той, что проводит департамент эффективности государственного управления (DOGE) в Агентстве по международному развитию USAID, следует ожидать и в структурах минобразования.
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сша, дональд трамп, джо байден, образование
США, Дональд Трамп, Джо Байден, образование
23:26 07.02.2025
 
Трамп раскритиковал расходы на образование при Байдене

Трамп заявил, что расходы на образование при Байдене были не оправданы

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 7 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что траты на образование в Штатах не оправдываются, при прошлой администрации во главе с Джо Байденом страна оказалась на последнем месте в рейтингах.
"Больше всех тратим из расчета на ученика, намного больше. Но в последний год Байдена мы в рейтинге оказались на самом последнем месте", - сказал Трамп в Белом доме.
По его словам, проверки, подобной той, что проводит департамент эффективности государственного управления (DOGE) в Агентстве по международному развитию USAID, следует ожидать и в структурах минобразования.
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
Маск после USAID проверит и другие структуры в США, заявил Трамп
22:05
 
СШАДональд ТрампДжо Байденобразование
 
 
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