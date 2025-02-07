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"Циан" объявил условия обмена акций

"Циан" объявил условия обмена акций - 07.02.2025, ПРАЙМ

"Циан" объявил условия обмена акций

Группа "Циан", которой принадлежит одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, объявила условия обмена акции и расписок Cian PLC... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T10:59+0300

2025-02-07T10:59+0300

2025-02-07T10:59+0300

экономика

бизнес

россия

циан

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Группа "Циан", которой принадлежит одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, объявила условия обмена акции и расписок Cian PLC на обыкновенные акции МКПАО "Циан". "В обмене могут принять участие владельцы акций и американских депозитарных расписок (АДР) Cian PLC вне зависимости от цепочки хранения и даты приобретения этих бумаг. Сбор заявок на обмен начнется 7 февраля 2025 года и продлится до 18.00 мск 6 марта 2025 года. Коэффициент обмена составляет 1-к-1: владелец одной акции или АДР Cian PLC получит одну акцию МКПАО "Циан". Обмен пройдет без осуществления денежных расчетов", - говорится в сообщении компании. "Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Сервис принадлежит кипрской Cian PLC, почти 70% которой контролируется "Циан технолоджи" (МКПАО "Циан"). Пошлой осенью Cian Technology Ltd провела редомициляции в Россию, зарегистрировавшись под названием МКАО "Циан технолоджи Лтд" (МКАО "Циан") в Калининградской области. Тогда же компания сообщила о планах сделать после получения ею публичного статуса предложение об обмене остальным владельцам бумаг Cian PLC. Публичный статус компания получила 4 февраля. Акции МКПАО "Циан" с 7 февраля допущены к торгам на Мосбирже.

https://1prime.ru/20250127/aktsii-854467342.html

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бизнес, россия, циан