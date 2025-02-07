Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Водитель грузовика, под которым обрушился мост, ездил без техосмотра - 07.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250207/voditel-854741547.html
Водитель грузовика, под которым обрушился мост, ездил без техосмотра
Водитель грузовика, под которым обрушился мост, ездил без техосмотра - 07.02.2025, ПРАЙМ
Водитель грузовика, под которым обрушился мост, ездил без техосмотра
Водитель большегруза, под которым обрушился мост через реку Большая Уссурка в Приморье, ездил без техосмотра и тахографа, также полиция нашла неисправности у... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T04:13+0300
2025-02-07T04:13+0300
бизнес
общество
россия
рф
владивосток
приморье
ространснадзор
умвд
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854741547.jpg?1738890796
ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – ПРАЙМ. Водитель большегруза, под которым обрушился мост через реку Большая Уссурка в Приморье, ездил без техосмотра и тахографа, также полиция нашла неисправности у транспорта, сообщает краевое УМВД РФ. В ночь с 4 на 5 февраля обрушился один пролет муниципального моста в районе села Мельничное через реку Большая Уссурка, движение по нему закрыто. Альтернативное дорожное сообщение с селами Таежное и Молодёжное возможно через поселок Терней. Прокуратура сообщала, что начата проверка. По данным ведомства, мост был поврежден во время движения по нему грузового автомобиля ОАО "Рощинский КЛПХ", перевозившего лесоматериал. На фото в соцсетях видно, что на поврежденном мосту стоит большегруз, а на льду реки лежат прицеп и пиломатериалы, которые на нем перевозили. Для моста была установлена максимальная масса нагрузки для транспортных средств не более 5 тонн на ось. В прокуратуре РИА Новости сообщали, что итоговую нагрузку на ось у тягача будут рассчитывать в Ространснадзоре, но уже можно говорить о том, что масса грузовика, которая составляла порядка 50 тонн, превысила предельно допустимую. "В отношении водителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ "Управление транспортным средством при наличии неисправности", ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ "Управление транспортным средством без тахографа", ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ "Управление транспортным средством без технического осмотра", - говорится в сообщении. Эти нарушения влекут наложение штрафов в размере от 500 до 5 тысяч рублей. Также полиция сообщает, что в действиях водителя усматриваются признаки несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками, об ограничении массы транспорта при проезде, что влечет штраф в 7,5 тысячи рублей. Материалы направлены в управление Ространснадзора по ДФО.
рф
владивосток
приморье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, рф, владивосток, приморье, ространснадзор, умвд, мвд
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, Владивосток, Приморье, Ространснадзор, УМВД, МВД
04:13 07.02.2025
 
Водитель грузовика, под которым обрушился мост, ездил без техосмотра

Полиция нашла неисправности у грузовика, под которым обрушился мост в Приморье

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – ПРАЙМ. Водитель большегруза, под которым обрушился мост через реку Большая Уссурка в Приморье, ездил без техосмотра и тахографа, также полиция нашла неисправности у транспорта, сообщает краевое УМВД РФ.
В ночь с 4 на 5 февраля обрушился один пролет муниципального моста в районе села Мельничное через реку Большая Уссурка, движение по нему закрыто. Альтернативное дорожное сообщение с селами Таежное и Молодёжное возможно через поселок Терней. Прокуратура сообщала, что начата проверка. По данным ведомства, мост был поврежден во время движения по нему грузового автомобиля ОАО "Рощинский КЛПХ", перевозившего лесоматериал. На фото в соцсетях видно, что на поврежденном мосту стоит большегруз, а на льду реки лежат прицеп и пиломатериалы, которые на нем перевозили.
Для моста была установлена максимальная масса нагрузки для транспортных средств не более 5 тонн на ось. В прокуратуре РИА Новости сообщали, что итоговую нагрузку на ось у тягача будут рассчитывать в Ространснадзоре, но уже можно говорить о том, что масса грузовика, которая составляла порядка 50 тонн, превысила предельно допустимую.
"В отношении водителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ "Управление транспортным средством при наличии неисправности", ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ "Управление транспортным средством без тахографа", ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ "Управление транспортным средством без технического осмотра", - говорится в сообщении.
Эти нарушения влекут наложение штрафов в размере от 500 до 5 тысяч рублей.
Также полиция сообщает, что в действиях водителя усматриваются признаки несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками, об ограничении массы транспорта при проезде, что влечет штраф в 7,5 тысячи рублей. Материалы направлены в управление Ространснадзора по ДФО.
 
БизнесОбществоРОССИЯРФВладивостокПриморьеРостранснадзорУМВДМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала