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Подразделения ВСУ комплектовались "не пойми кем", заявил украинский пленный
Подразделения ВСУ комплектовались "не пойми кем", заявил украинский пленный - 07.02.2025, ПРАЙМ
Подразделения ВСУ комплектовались "не пойми кем", заявил украинский пленный
Пленный украинский военнослужащий рассказал, как в ВСУ проходит укомплектование подразделений "не пойми кем". Об этом он рассказал на видео, предоставленном... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T10:01+0300
2025-02-07T10:01+0300
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Пленный украинский военнослужащий рассказал, как в ВСУ проходит укомплектование подразделений "не пойми кем". Об этом он рассказал на видео, предоставленном Министерством обороны России."Основной целью для вооруженных сил Украины было укомплектовать подразделения не пойми кем и отправить людей умирать на фронт", - рассказал украинский военнопленный Виталий Черный, которого командование направило на передовую.Он также отметил, что в качестве штурмовиков и командиров отрядов назначали людей, страдающих от различных болезней. Многие из них покидали службу, оставляя военные части без всякого объяснения. Военное командование в целом не ставило больших надежд на такого рода кадры и отправляло их на третью линию от передовой.
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всу, общество , киев
Спецоперация на Украине, ВСУ, Общество , Киев
Подразделения ВСУ комплектовались "не пойми кем", заявил украинский пленный
Украинский пленный рассказал о комплектовании подразделений ВСУ "не пойми кем"
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Пленный украинский военнослужащий рассказал, как в ВСУ проходит укомплектование подразделений "не пойми кем". Об этом он рассказал на видео, предоставленном Министерством обороны России.
"Основной целью для вооруженных сил Украины было укомплектовать подразделения не пойми кем и отправить людей умирать на фронт", - рассказал украинский военнопленный Виталий Черный, которого командование направило на передовую.
Он также отметил, что в качестве штурмовиков и командиров отрядов назначали людей, страдающих от различных болезней. Многие из них покидали службу, оставляя военные части без всякого объяснения. Военное командование в целом не ставило больших надежд на такого рода кадры и отправляло их на третью линию от передовой.
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