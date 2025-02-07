Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Подразделения ВСУ комплектовались "не пойми кем", заявил украинский пленный - 07.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250207/vsu-854745683.html
Подразделения ВСУ комплектовались "не пойми кем", заявил украинский пленный
Подразделения ВСУ комплектовались "не пойми кем", заявил украинский пленный - 07.02.2025, ПРАЙМ
Подразделения ВСУ комплектовались "не пойми кем", заявил украинский пленный
Пленный украинский военнослужащий рассказал, как в ВСУ проходит укомплектование подразделений "не пойми кем". Об этом он рассказал на видео, предоставленном... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T10:01+0300
2025-02-07T10:01+0300
спецоперация на украине
всу
общество
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853544716_0:156:3091:1894_1920x0_80_0_0_baa321ba1bc096054cf849195678765c.jpg
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Пленный украинский военнослужащий рассказал, как в ВСУ проходит укомплектование подразделений "не пойми кем". Об этом он рассказал на видео, предоставленном Министерством обороны России."Основной целью для вооруженных сил Украины было укомплектовать подразделения не пойми кем и отправить людей умирать на фронт", - рассказал украинский военнопленный Виталий Черный, которого командование направило на передовую.Он также отметил, что в качестве штурмовиков и командиров отрядов назначали людей, страдающих от различных болезней. Многие из них покидали службу, оставляя военные части без всякого объяснения. Военное командование в целом не ставило больших надежд на такого рода кадры и отправляло их на третью линию от передовой.
https://1prime.ru/20250206/ataki-854740048.html
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853544716_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_6faf02c995d1ac861970db5b7756cb79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, общество , киев
Спецоперация на Украине, ВСУ, Общество , Киев
10:01 07.02.2025
 
Подразделения ВСУ комплектовались "не пойми кем", заявил украинский пленный

Украинский пленный рассказал о комплектовании подразделений ВСУ "не пойми кем"

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Пленный украинский военнослужащий рассказал, как в ВСУ проходит укомплектование подразделений "не пойми кем". Об этом он рассказал на видео, предоставленном Министерством обороны России.
"Основной целью для вооруженных сил Украины было укомплектовать подразделения не пойми кем и отправить людей умирать на фронт", - рассказал украинский военнопленный Виталий Черный, которого командование направило на передовую.
Он также отметил, что в качестве штурмовиков и командиров отрядов назначали людей, страдающих от различных болезней. Многие из них покидали службу, оставляя военные части без всякого объяснения. Военное командование в целом не ставило больших надежд на такого рода кадры и отправляло их на третью линию от передовой.
Российский военнослужащий - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
В Минобороны рассказали об отражении восьми атак ВСУ в Курской области
Вчера, 21:33
 
Спецоперация на УкраинеВСУОбществоКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала