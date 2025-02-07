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Юань открыл торги в пятницу ростом
Юань открыл торги в пятницу ростом - 07.02.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги в пятницу ростом
Курс рубля в начале торгов снижается к юаню: курс китайской валюты поднимается до 13,27 рубля, следует из данных Московской биржи. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T10:03+0300
2025-02-07T10:03+0300
2025-02-07T10:13+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
юань
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается к юаню: курс китайской валюты поднимается до 13,27 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск растет почти на 2 копейки, до 13,27 рубля.
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юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань
Юань открыл торги в пятницу ростом
Курс юаня в начале торгов растет до 13,27 рубля
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается к юаню: курс китайской валюты поднимается до 13,27 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск растет почти на 2 копейки, до 13,27 рубля.