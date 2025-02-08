https://1prime.ru/20250208/avto-854777334.html

Dongfeng Motor установит DeepSeek на некоторые модели авто, пишут СМИ

Dongfeng Motor установит DeepSeek на некоторые модели авто, пишут СМИ - 08.02.2025, ПРАЙМ

Dongfeng Motor установит DeepSeek на некоторые модели авто, пишут СМИ

Китайский автопроизводитель Dongfeng Motor постепенно установит приложение DeepSeek на некоторые модели своих автомобилей, сообщает в субботу агентство... | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T11:17+0300

2025-02-08T11:17+0300

2025-02-08T11:17+0300

китай

технологии

авто

китайские авто

ии

chatgpt

deepseek

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/06/854721267_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e8716b986e5c8f01c24835c90a2b2f6c.jpg

ПЕКИН, 8 фев – ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Dongfeng Motor постепенно установит приложение DeepSeek на некоторые модели своих автомобилей, сообщает в субботу агентство "Цайлянь". Согласно даным агентства, Dongfeng Motor в ближайшее время добавит приложение DeepSeek в такие модели как Dongfeng Mengshi, Dongfeng Yipai, Dongfeng Fengshen и Dongfeng Nano.Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ). Как указано на сайте компании, данная модель не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Успех сервиса спровоцировал 27 января снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости. В январе исследовательская группа компании Wiz Research сообщила о том, что обнаружила открытый для всех желающих сервер, принадлежащий DeepSeek, где содержалось более миллиона записей. Специалисты утверждали, что там были обнаружены истории чатов, секретные ключи и другая конфиденциальная информация. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов платформы Национальной технологической инициативы, пользователям не стоит делиться с DeepSeek личными данными из-за риска утечек. Они также отметили риски использования чат-бота в рабочих целях, поскольку утечка рабочих материалов, паролей или финансовых данных может привести к серьезным последствиям, включая финансовые потери или ущерб репутации.

https://1prime.ru/20250205/generatsiya-854699444.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, технологии, авто, китайские авто, ии, chatgpt, deepseek