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Первый китайский авто с ресурсом в миллион километров выходит на рынок РФ
Первый китайский авто с ресурсом в миллион километров выходит на рынок РФ - 08.02.2025, ПРАЙМ
Первый китайский авто с ресурсом в миллион километров выходит на рынок РФ
В России в продажу поступит первый китайский автомобиль Geely, который рассчитан на ресурс в 1 миллион километров. Об этом сообщает портал "Новые Известия". | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T14:01+0300
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. В России в продажу поступит первый китайский автомобиль Geely, который рассчитан на ресурс в 1 миллион километров. Об этом сообщает портал "Новые Известия".По данным портала, новый кроссовер Geely EX5 оснащён аккумуляторной батареей, которая способна выдержать 3500 циклов зарядки, что соответствует пробегу в миллион километров. С учетом естественного износа, ресурса будет достаточно на многие годы, отмечает портал.Как отмечает "Новые Известия" со ссылкой на данные агентства "Автостат", средний ежегодный пробег легковых машин в Москве составляет примерно 16 тысяч километров. Из этого следует, что аккумулятор Geely EX5 в таком случае сможет прослужить более 60 лет.Кроме того, у автомобиля будет доступна функция быстрой зарядки. Geely EX5 способен восстановить заряд с 10% до 80% за 28 минут, отмечает портал. Тем не менее, показатель будет постепенно уменьшаться по мере износа батареи, поэтому производителем был указан срок службы автомобиля в пределах 1 миллиона километров.
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китай, авто, китайские авто
КИТАЙ, Авто, китайские авто
Первый китайский авто с ресурсом в миллион километров выходит на рынок РФ
"НИ": китайский авто с ресурсом в миллион километров поступит в продажу в РФ
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ.
В России в продажу поступит первый китайский автомобиль Geely, который рассчитан на ресурс в 1 миллион километров. Об этом сообщает портал "Новые Известия"
.
По данным портала, новый кроссовер Geely EX5 оснащён аккумуляторной батареей, которая способна выдержать 3500 циклов зарядки, что соответствует пробегу в миллион километров. С учетом естественного износа, ресурса будет достаточно на многие годы, отмечает портал.
Как отмечает "Новые Известия" со ссылкой на данные агентства "Автостат"
, средний ежегодный пробег легковых машин в Москве составляет примерно 16 тысяч километров. Из этого следует, что аккумулятор Geely EX5 в таком случае сможет прослужить более 60 лет.
Кроме того, у автомобиля будет доступна функция быстрой зарядки. Geely EX5 способен восстановить заряд с 10% до 80% за 28 минут, отмечает портал. Тем не менее, показатель будет постепенно уменьшаться по мере износа батареи, поэтому производителем был указан срок службы автомобиля в пределах 1 миллиона километров.
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