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В ходе проверки ВС Белоруссии проходит призыв военнослужащих из запаса - 08.02.2025, ПРАЙМ
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В ходе проверки ВС Белоруссии проходит призыв военнослужащих из запаса
В ходе проверки ВС Белоруссии проходит призыв военнослужащих из запаса - 08.02.2025, ПРАЙМ
В ходе проверки ВС Белоруссии проходит призыв военнослужащих из запаса
Городские и районные военкоматы Белоруссии проводят прием военнослужащих запаса в рамках проверки боеготовности армии, сообщила пресс-служба минобороны... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T15:04+0300
2025-02-08T15:04+0300
белоруссия
минск
военные учения
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МИНСК, 8 фев - ПРАЙМ. Городские и районные военкоматы Белоруссии проводят прием военнослужащих запаса в рамках проверки боеготовности армии, сообщила пресс-служба минобороны республики. Минобороны Белоруссии в понедельник сообщило, что в армии начинается проверка боевой готовности. Отмечалось, что личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы. Основные практические действия будут проходить при проведении учений и тренировок различного масштаба на полигонах и незнакомых участках местности. "В ходе проверки боевой готовности вооруженных сил городские и районные военкоматы страны проводят прием военнослужащих запаса. Первые группы уже убыли в воинские части вооруженных сил для их укомплектования", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram - канале министерства обороны. Начальник управления главного организационно-мобилизационного управления генерального штаба вооруженных сил Александр Шальпук отметил, что в ходе данных мероприятий военнообязанные обучатся и овладеют новой техникой, восстановят навыки по владению техникой, которые у них были, когда они проходили срочную военную службу. "За военнообязанным, который находится на сборах, сохраняется место работы, средняя зарплата, которую он получал на этом предприятии. Кроме этого, всем военнообязанным за время сборов будет выплачено денежное довольствие", - приводит его слова пресс-служба. Военный комиссар Заводского района Минска Андрей Пухальский сообщил, что сегодня спланирована отправка офицеров запаса и военнообязанных в проверяемые воинские части. "На пункте предварительного сбора осуществляется предварительная работа по приему прибывших по повесткам, далее с военнообязанными будет проведено боевое слаживание в составе подразделений", - сказал он.
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белоруссия, минск, военные учения
БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, военные учения
15:04 08.02.2025
 
В ходе проверки ВС Белоруссии проходит призыв военнослужащих из запаса

В Белоруссии проходит призыв военнослужащих запаса в рамках проверки армии

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Белоруссии
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МИНСК, 8 фев - ПРАЙМ. Городские и районные военкоматы Белоруссии проводят прием военнослужащих запаса в рамках проверки боеготовности армии, сообщила пресс-служба минобороны республики.
Минобороны Белоруссии в понедельник сообщило, что в армии начинается проверка боевой готовности. Отмечалось, что личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы. Основные практические действия будут проходить при проведении учений и тренировок различного масштаба на полигонах и незнакомых участках местности.
"В ходе проверки боевой готовности вооруженных сил городские и районные военкоматы страны проводят прием военнослужащих запаса. Первые группы уже убыли в воинские части вооруженных сил для их укомплектования", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram - канале министерства обороны.
Начальник управления главного организационно-мобилизационного управления генерального штаба вооруженных сил Александр Шальпук отметил, что в ходе данных мероприятий военнообязанные обучатся и овладеют новой техникой, восстановят навыки по владению техникой, которые у них были, когда они проходили срочную военную службу.
"За военнообязанным, который находится на сборах, сохраняется место работы, средняя зарплата, которую он получал на этом предприятии. Кроме этого, всем военнообязанным за время сборов будет выплачено денежное довольствие", - приводит его слова пресс-служба.
Военный комиссар Заводского района Минска Андрей Пухальский сообщил, что сегодня спланирована отправка офицеров запаса и военнообязанных в проверяемые воинские части.
"На пункте предварительного сбора осуществляется предварительная работа по приему прибывших по повесткам, далее с военнообязанными будет проведено боевое слаживание в составе подразделений", - сказал он.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
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