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ЕФСР может стать отдельной международной финансовой структурой - 08.02.2025, ПРАЙМ
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ЕФСР может стать отдельной международной финансовой структурой
ЕФСР может стать отдельной международной финансовой структурой - 08.02.2025, ПРАЙМ
ЕФСР может стать отдельной международной финансовой структурой
В Госдуму на ратификацию внесен протокол о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), который предполагает... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T17:22+0300
2025-02-08T17:22+0300
еабр
госдума
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МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. В Госдуму на ратификацию внесен протокол о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), который предполагает придание фонду статуса отдельной международной финансовой структуры, документ размещен в думской электронной базе. "Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития от 9 июня 2009 года, подписанный в городе Астане 26 июня 2024 года", - сказано в документе. В пояснительной записке отмечается, что Евразийский фонд стабилизации и развития создан на основании Договора об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития от 9 июня 2009 года Республикой Белоруссия, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан и Республикой Армения. "Управляющим средствами ЕФСР является Евразийский банк развития (далее - ЕАБР) на основании Соглашения об управлении средствами Евразийского фонда стабилизации и развития от 9 июня 2009 года", - добавляется в документе. В пояснительной записке отмечается, что за время своего существования фонд расширил функционал в качестве одного из региональных институтов развития. При этом по ряду направлений деятельности фонд начал сталкиваться с институциональными ограничениями, заложенными в первоначальную конструкцию его управления и связанными, в том числе с его зависимостью от ЕАБР. "Одновременно со стороны государств - участников ЕАЭС сформирован запрос на создание постоянно действующего института развития и поддержки ЕАЭС. Кроме того, текущая геополитическая ситуация выявила острую необходимость в оперативном преобразовании ЕФСР в полноценную самостоятельную международную финансовую организацию, предоставляющую финансирование в национальных валютах государств - участников Фонда", - подчеркивается в документах. При этом, как отмечают авторы проекта, новые направления деятельности ЕФСР - техническое содействие странам, реализация повестки содействия международному развитию, в том числе путем создания трастовых фондов при ЕФСР - предполагают присвоение фонду статуса международной финансовой организации с выделением в отдельное юридическое лицо. "Новая структура управления фонда, не предусматривающая управляющего средствами в лице ЕАБР, позволит новым государствам вступать в Фонд, что будет способствовать большей сбалансированности структуры управления Фондом (принятия решений), расширить географию операций ЕФСР и возможности для предоставления им финансирования… Кроме того, в соответствии со статьей 23 Устава Фонда, его доходы, имущество, другие активы, а также операции и сделки освобождаются от любых налогов, сборов, пошлин и других платежей, за исключением тех, которые представляют собой плату за конкретные виды обслуживания", - заключается в документах.
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еабр, госдума
ЕАБР, Госдума
17:22 08.02.2025
 
ЕФСР может стать отдельной международной финансовой структурой

ЕФСР могут придать статус отдельной международной финансовой структуры

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. В Госдуму на ратификацию внесен протокол о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), который предполагает придание фонду статуса отдельной международной финансовой структуры, документ размещен в думской электронной базе.
"Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития от 9 июня 2009 года, подписанный в городе Астане 26 июня 2024 года", - сказано в документе.
В пояснительной записке отмечается, что Евразийский фонд стабилизации и развития создан на основании Договора об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития от 9 июня 2009 года Республикой Белоруссия, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан и Республикой Армения.
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"Управляющим средствами ЕФСР является Евразийский банк развития (далее - ЕАБР) на основании Соглашения об управлении средствами Евразийского фонда стабилизации и развития от 9 июня 2009 года", - добавляется в документе.
В пояснительной записке отмечается, что за время своего существования фонд расширил функционал в качестве одного из региональных институтов развития. При этом по ряду направлений деятельности фонд начал сталкиваться с институциональными ограничениями, заложенными в первоначальную конструкцию его управления и связанными, в том числе с его зависимостью от ЕАБР.
"Одновременно со стороны государств - участников ЕАЭС сформирован запрос на создание постоянно действующего института развития и поддержки ЕАЭС. Кроме того, текущая геополитическая ситуация выявила острую необходимость в оперативном преобразовании ЕФСР в полноценную самостоятельную международную финансовую организацию, предоставляющую финансирование в национальных валютах государств - участников Фонда", - подчеркивается в документах.
При этом, как отмечают авторы проекта, новые направления деятельности ЕФСР - техническое содействие странам, реализация повестки содействия международному развитию, в том числе путем создания трастовых фондов при ЕФСР - предполагают присвоение фонду статуса международной финансовой организации с выделением в отдельное юридическое лицо.
"Новая структура управления фонда, не предусматривающая управляющего средствами в лице ЕАБР, позволит новым государствам вступать в Фонд, что будет способствовать большей сбалансированности структуры управления Фондом (принятия решений), расширить географию операций ЕФСР и возможности для предоставления им финансирования… Кроме того, в соответствии со статьей 23 Устава Фонда, его доходы, имущество, другие активы, а также операции и сделки освобождаются от любых налогов, сборов, пошлин и других платежей, за исключением тех, которые представляют собой плату за конкретные виды обслуживания", - заключается в документах.
 
ЕАБРГосдума
 
 
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