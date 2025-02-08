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В Московском метро прошли первые занятия собак-проводников, сообщил Собянин
В Московском метро прошли первые занятия собак-проводников, сообщил Собянин - 08.02.2025, ПРАЙМ
В Московском метро прошли первые занятия собак-проводников, сообщил Собянин
Первые занятия для собак-проводников прошли в московском метро, подготовку животных контролируют сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, сообщил... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T14:13+0300
2025-02-08T14:13+0300
2025-02-08T14:13+0300
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Первые занятия для собак-проводников прошли в московском метро, подготовку животных контролируют сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, на данный момент Москва по поручению Сергея Собянина нацелена на развитие пассажирских сервисов в городском транспорте. Он подчеркнул, что планируется, что в 2025 году обучение в Московском метрополитене пройдут 40 собак-проводников."Сейчас к занятиям приступили первые 12 животных, которые в будущем станут помогать незрячим и слабовидящим пассажирам безопасно совершать поездки", - цитируют в сообщении Максима Ликсутова.Собянин отметил, что на занятиях собак учат проходить через турникеты, спускаться и подниматься на эскалаторе, подавать упавшие вещи. Они быстро привыкают к шуму и большому количеству людей, после тренировок четвероногие помощники легко ориентируются в метро и спокойно реагируют на внешние раздражители. Лучше всего на роль проводников подходят собаки пород лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, немецкая и восточноевропейская овчарка. Как отметил мэр, подготовку собак-проводников контролируют сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. На сегодняшний день с 2014 года особую дрессуру прошли уже более 400 животных.
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москва, сергей собянин, метро, московское метро, собаки
МОСКВА, Сергей Собянин, метро, московское метро, собаки
В Московском метро прошли первые занятия собак-проводников, сообщил Собянин
Собянин сообщил о завершении первого занятия собак-проводников в Московском метро
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Первые занятия для собак-проводников прошли в московском метро, подготовку животных контролируют сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, на данный момент Москва по поручению Сергея Собянина нацелена на развитие пассажирских сервисов в городском транспорте. Он подчеркнул, что планируется, что в 2025 году обучение в Московском метрополитене пройдут 40 собак-проводников.
"Сейчас к занятиям приступили первые 12 животных, которые в будущем станут помогать незрячим и слабовидящим пассажирам безопасно совершать поездки", - цитируют в сообщении Максима Ликсутова.
Собянин отметил, что на занятиях собак учат проходить через турникеты, спускаться и подниматься на эскалаторе, подавать упавшие вещи. Они быстро привыкают к шуму и большому количеству людей, после тренировок четвероногие помощники легко ориентируются в метро и спокойно реагируют на внешние раздражители. Лучше всего на роль проводников подходят собаки пород лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, немецкая и восточноевропейская овчарка.
Как отметил мэр, подготовку собак-проводников контролируют сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. На сегодняшний день с 2014 года особую дрессуру прошли уже более 400 животных.
Собянин рассказал об открытии новых станций метро до конца года