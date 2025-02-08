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В Роскачестве начали сертифицировать объекты промышленного туризма - 08.02.2025, ПРАЙМ
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В Роскачестве начали сертифицировать объекты промышленного туризма
В Роскачестве начали сертифицировать объекты промышленного туризма - 08.02.2025, ПРАЙМ
В Роскачестве начали сертифицировать объекты промышленного туризма
"Роскачество-Туризм" начинает сертифицировать объекты промышленного туризма - фабрики, промышленные предприятия, винодельни, ремесленные предприятия, фермерские | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T08:41+0300
2025-02-08T08:41+0300
роскачество
туризм
россия
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МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. "Роскачество-Туризм" начинает сертифицировать объекты промышленного туризма - фабрики, промышленные предприятия, винодельни, ремесленные предприятия, фермерские хозяйства и организации сферы услуг, что поможет их сделать качественнее и безопаснее, рассказали агентству РИА Новости в институте. Индустриальный или промышленный туризм — это посещение территорий и зданий производственного или специального назначения: заводов, карьеров, шахт - как действующих, так и заброшенных. На объектах туристы изучают производственный процесс, погружаются в историю и атмосферу места. "Сертификация услуг объектов промышленного туризма — важный шаг в развитии этого уникального сегмента туристической отрасли… Мы уверены, что прохождение такой процедуры и получения документа от аккредитованного органа поможет не только повысить качество услуг и уровень безопасности, но и открыть новые возможности для развития местной экономики", — отметила руководитель органа по сертификации института Александра Шершнёва. Эксперты института отметили, что сертификация услуг промышленного туризма направлена на обеспечение безопасности, охрану здоровья посетителей, а также улучшить качество предоставляемых услуг. Это также подтверждает, что туристические услуги соответствуют современным стандартам. В Роскачестве добавили, что требования сертификации коснутся и образовательных программ, экскурсий, мероприятий, а также зон торговли. Кроме того, сертификат, который организация получит после проверки, можно использовать в маркетинге, закупках, профориентации и для удобства при проверках.
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роскачество, туризм, россия
Роскачество, Туризм, РОССИЯ
08:41 08.02.2025
 
В Роскачестве начали сертифицировать объекты промышленного туризма

Роскачество сертифицирует ряд объектов промышленного туризма

© fotolia.com / papinou*Коровы
*Коровы - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
© fotolia.com / papinou
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МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. "Роскачество-Туризм" начинает сертифицировать объекты промышленного туризма - фабрики, промышленные предприятия, винодельни, ремесленные предприятия, фермерские хозяйства и организации сферы услуг, что поможет их сделать качественнее и безопаснее, рассказали агентству РИА Новости в институте.
Индустриальный или промышленный туризм — это посещение территорий и зданий производственного или специального назначения: заводов, карьеров, шахт - как действующих, так и заброшенных. На объектах туристы изучают производственный процесс, погружаются в историю и атмосферу места.
"Сертификация услуг объектов промышленного туризма — важный шаг в развитии этого уникального сегмента туристической отрасли… Мы уверены, что прохождение такой процедуры и получения документа от аккредитованного органа поможет не только повысить качество услуг и уровень безопасности, но и открыть новые возможности для развития местной экономики", — отметила руководитель органа по сертификации института Александра Шершнёва.
Эксперты института отметили, что сертификация услуг промышленного туризма направлена на обеспечение безопасности, охрану здоровья посетителей, а также улучшить качество предоставляемых услуг. Это также подтверждает, что туристические услуги соответствуют современным стандартам.
В Роскачестве добавили, что требования сертификации коснутся и образовательных программ, экскурсий, мероприятий, а также зон торговли. Кроме того, сертификат, который организация получит после проверки, можно использовать в маркетинге, закупках, профориентации и для удобства при проверках.
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РоскачествоТуризмРОССИЯ
 
 
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