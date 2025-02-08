https://1prime.ru/20250208/turizm-854775769.html

В Роскачестве начали сертифицировать объекты промышленного туризма

В Роскачестве начали сертифицировать объекты промышленного туризма - 08.02.2025, ПРАЙМ

В Роскачестве начали сертифицировать объекты промышленного туризма

"Роскачество-Туризм" начинает сертифицировать объекты промышленного туризма - фабрики, промышленные предприятия, винодельни, ремесленные предприятия, фермерские | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T08:41+0300

2025-02-08T08:41+0300

2025-02-08T08:41+0300

роскачество

туризм

россия

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МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. "Роскачество-Туризм" начинает сертифицировать объекты промышленного туризма - фабрики, промышленные предприятия, винодельни, ремесленные предприятия, фермерские хозяйства и организации сферы услуг, что поможет их сделать качественнее и безопаснее, рассказали агентству РИА Новости в институте. Индустриальный или промышленный туризм — это посещение территорий и зданий производственного или специального назначения: заводов, карьеров, шахт - как действующих, так и заброшенных. На объектах туристы изучают производственный процесс, погружаются в историю и атмосферу места. "Сертификация услуг объектов промышленного туризма — важный шаг в развитии этого уникального сегмента туристической отрасли… Мы уверены, что прохождение такой процедуры и получения документа от аккредитованного органа поможет не только повысить качество услуг и уровень безопасности, но и открыть новые возможности для развития местной экономики", — отметила руководитель органа по сертификации института Александра Шершнёва. Эксперты института отметили, что сертификация услуг промышленного туризма направлена на обеспечение безопасности, охрану здоровья посетителей, а также улучшить качество предоставляемых услуг. Это также подтверждает, что туристические услуги соответствуют современным стандартам. В Роскачестве добавили, что требования сертификации коснутся и образовательных программ, экскурсий, мероприятий, а также зон торговли. Кроме того, сертификат, который организация получит после проверки, можно использовать в маркетинге, закупках, профориентации и для удобства при проверках.

https://1prime.ru/20250207/turizm-854767930.html

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роскачество, туризм, россия