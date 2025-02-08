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В Туркмении в 2024 году добыча газа составила 77,6 миллиарда кубометров - 08.02.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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В Туркмении в 2024 году добыча газа составила 77,6 миллиарда кубометров
В Туркмении в 2024 году добыча газа составила 77,6 миллиарда кубометров - 08.02.2025, ПРАЙМ
В Туркмении в 2024 году добыча газа составила 77,6 миллиарда кубометров
Добыча природного газа в Туркмении в 2024 году составила более 77,6 миллиарда кубометров, добыча нефти – свыше 8,3 миллиона тонн, сообщает в субботу официальная | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T06:02+0300
2025-02-08T06:02+0300
энергетика
газ
нефть
туркмения
китай
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АШХАБАД, 8 фев – ПРАЙМ. Добыча природного газа в Туркмении в 2024 году составила более 77,6 миллиарда кубометров, добыча нефти – свыше 8,3 миллиона тонн, сообщает в субботу официальная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Соответствующие данные на расширенном заседании правительства по итогам 2024 года привел председатель Государственного комитета по статистике Довлетгелди Аманмухаммедов. "По итогам 2024 года устойчивый рост отмечен в промышленном секторе. Так, добыча природного газа составила 77 миллиардов 623,1 миллиона кубометров, нефти – 8 миллионов 279,7 тысячи тонн", – приводит слова главы Госкомстата "Нейтральный Туркменистан". Половина добытого в Туркмении в 2024 году природного газа пойдет на экспорт в Китай. Согласно официальным сообщениям, Туркмения ежегодно поставляет в Поднебесную около 40 миллиардов кубометров трубопроводного газа. По итогам 2023 года добыча природного газа в Туркмении составила более 80 миллиардов кубометров, нефти – 8,3 миллиона тонн.
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газ, нефть, туркмения, китай
Энергетика, Газ, Нефть, ТУРКМЕНИЯ, КИТАЙ
06:02 08.02.2025
 
В Туркмении в 2024 году добыча газа составила 77,6 миллиарда кубометров

Госкомстат: добыча газа в Туркмении в 2024 году составила 77,6 миллиарда кубометров

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АШХАБАД, 8 фев – ПРАЙМ. Добыча природного газа в Туркмении в 2024 году составила более 77,6 миллиарда кубометров, добыча нефти – свыше 8,3 миллиона тонн, сообщает в субботу официальная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Соответствующие данные на расширенном заседании правительства по итогам 2024 года привел председатель Государственного комитета по статистике Довлетгелди Аманмухаммедов.
"По итогам 2024 года устойчивый рост отмечен в промышленном секторе. Так, добыча природного газа составила 77 миллиардов 623,1 миллиона кубометров, нефти – 8 миллионов 279,7 тысячи тонн", – приводит слова главы Госкомстата "Нейтральный Туркменистан".
Половина добытого в Туркмении в 2024 году природного газа пойдет на экспорт в Китай. Согласно официальным сообщениям, Туркмения ежегодно поставляет в Поднебесную около 40 миллиардов кубометров трубопроводного газа.
По итогам 2023 года добыча природного газа в Туркмении составила более 80 миллиардов кубометров, нефти – 8,3 миллиона тонн.
 
ЭнергетикаГазНефтьТУРКМЕНИЯКИТАЙ
 
 
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