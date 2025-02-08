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Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье - 08.02.2025, ПРАЙМ
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье - 08.02.2025, ПРАЙМ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ICTV. | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T17:53+0300
2025-02-08T17:53+0300
спецоперация на украине
запорожье
всу
запорожская область
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ICTV. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "В Запорожье слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Факты ICTV". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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запорожье, всу, запорожская область
Спецоперация на Украине, ЗАПОРОЖЬЕ, ВСУ, Запорожская область
17:53 08.02.2025
 
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье

ICTV: на фоне воздушной тревоги в подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ICTV.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога.
"В Запорожье слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Факты ICTV".
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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