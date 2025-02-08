https://1prime.ru/20250208/zaporozhe-854782097.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье - 08.02.2025, ПРАЙМ

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье

Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ICTV. | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T17:53+0300

2025-02-08T17:53+0300

2025-02-08T17:53+0300

спецоперация на украине

запорожье

всу

запорожская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b20d9f54e0bea59e8326efc1b0572ac.jpg

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ICTV. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "В Запорожье слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Факты ICTV". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://1prime.ru/20250203/zaporozhe-854621617.html

запорожье

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запорожье, всу, запорожская область