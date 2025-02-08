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Госдума раскритиковала планы Зеленского заманить 18-летних в ВСУ
Госдума раскритиковала планы Зеленского заманить 18-летних в ВСУ - 08.02.2025, ПРАЙМ
Госдума раскритиковала планы Зеленского заманить 18-летних в ВСУ
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал цинизмом планы Владимира Зеленского заманить 18-летних в ВСУ. | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T14:29+0300
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2025-02-08T14:29+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал цинизмом планы Владимира Зеленского заманить 18-летних в ВСУ.Ранее Зеленский в интервью агентству Reuters заявил о планах Киева привлечь 18-летних в ВСУ "выгодными контрактами". Об этих контрактах украинские власти намерены объявить "в ближайшие дни". "Зеленский демонстрирует в очередной раз свой цинизм и безразличие к украинскому народу, готовя молодежи участь мясных штурмов под благовидным предлогом выгодных контрактов с высокими заработками", - дал комментарий Шеремет агентству РИА Новости. Как отмечает депутат, Зеленский на сегодняшний день по факту выполняет волю своих заокеанских работодателей, которые положили глаз на полезные ископаемые Украины. По мнению Шеремета, Зеленский, чтобы предоставить США доступ к ресурсам, будет готов и дальше губить украинский народ, пытаясь заткнуть бреши на фронте молодыми новобранцами.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа на редкоземельные металлы Украины означают предложение Киеву "покупать помощь" Штатов, то есть она не будет оказываться на безвозмездной основе. Как подчеркнул Песков, для США лучше было бы не оказывать поддержку Украине, что могло бы поспособствовать ускорению завершения конфликта.Бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Весной прошлого года он подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, ВСУ, Госдума, Дмитрий Песков
Госдума раскритиковала планы Зеленского заманить 18-летних в ВСУ
Госдума: Зеленский готовит молодежи в ВСУ участь "мясных штурмов"
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал цинизмом планы Владимира Зеленского заманить 18-летних в ВСУ.
Ранее Зеленский в интервью агентству Reuters
заявил о планах Киева привлечь 18-летних в ВСУ "выгодными контрактами". Об этих контрактах украинские власти намерены объявить "в ближайшие дни".
"Зеленский демонстрирует в очередной раз свой цинизм и безразличие к украинскому народу, готовя молодежи участь мясных штурмов под благовидным предлогом выгодных контрактов с высокими заработками", - дал комментарий Шеремет агентству РИА Новости.
Как отмечает депутат, Зеленский на сегодняшний день по факту выполняет волю своих заокеанских работодателей, которые положили глаз на полезные ископаемые Украины. По мнению Шеремета, Зеленский, чтобы предоставить США доступ к ресурсам, будет готов и дальше губить украинский народ, пытаясь заткнуть бреши на фронте молодыми новобранцами.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа на редкоземельные металлы Украины означают предложение Киеву "покупать помощь" Штатов, то есть она не будет оказываться на безвозмездной основе. Как подчеркнул Песков, для США лучше было бы не оказывать поддержку Украине, что могло бы поспособствовать ускорению завершения конфликта.
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Весной прошлого года он подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.
Захарова прокомментировала планы Зеленского заманить 18-летних в ВСУ