https://1prime.ru/20250209/avto-854788245.html
В России составили список самых дорогих авто на рынке
В России составили список самых дорогих авто на рынке - 09.02.2025, ПРАЙМ
В России составили список самых дорогих авто на рынке
В люксовом сегменте автомобилей в продаже появились новые модели, которых раньше не было на российском рынке. Портал Carsweek составил рейтинг самых дорогих... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T10:10+0300
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. В люксовом сегменте автомобилей в продаже появились новые модели, которых раньше не было на российском рынке. Портал Carsweek составил рейтинг самых дорогих автомобилей, которые могут приобрести в России.По данным портала, третью строчку самых дорогих авто занимает Mercedes-Benz AMG ONE 2024 года выпуска. В первую очередь автомобиль поражает внешним видом: двери на модели открываются вертикально, как крылья. Модель оснащена гибридной силовой установкой с суммарной отдачей в 1016 л.с. Стоимость Mercedes-Benz AMG ONE на рынке оценивается в 485 миллионов рублей. Вторую строчку рейтинга занимает Ferrari Daytona SP3 стоимостью в 499 миллионов рублей. Двигатель модели способен выдавать 850 л.с., отмечает Carsweek. Самым дорогим автомобилем на российском рынке оказался Bugatti W16 Mistral. Главной особенностью автомобиля, как отмечает портал, считается мотор. Это мощный бензиновый двигатель с объемом в 8 литров, который способен выдавать 1600 л.с. Кроме того, автомобиль оснащен роботизированной коробкой передач, что помогает модели легко справляться с огромным крутящим моментом. Цены на модель Bugatti W16 Mistral в России достигают 500 миллионов рублей.
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авто, ferrari, цена, цены на автомобили
Авто, Ferrari, цена, цены на автомобили
В России составили список самых дорогих авто на рынке
Самым дорогим авто на российском рынке оказался Bugatti W16 Mistral
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ.
В люксовом сегменте автомобилей в продаже появились новые модели, которых раньше не было на российском рынке. Портал Carsweek
составил рейтинг самых дорогих автомобилей, которые могут приобрести в России.
По данным портала, третью строчку самых дорогих авто занимает Mercedes-Benz AMG ONE 2024 года выпуска. В первую очередь автомобиль поражает внешним видом: двери на модели открываются вертикально, как крылья. Модель оснащена гибридной силовой установкой с суммарной отдачей в 1016 л.с. Стоимость Mercedes-Benz AMG ONE на рынке оценивается в 485 миллионов рублей.
Вторую строчку рейтинга занимает Ferrari Daytona SP3 стоимостью в 499 миллионов рублей. Двигатель модели способен выдавать 850 л.с., отмечает Carsweek.
Самым дорогим автомобилем на российском рынке оказался Bugatti W16 Mistral. Главной особенностью автомобиля, как отмечает портал, считается мотор. Это мощный бензиновый двигатель с объемом в 8 литров, который способен выдавать 1600 л.с. Кроме того, автомобиль оснащен роботизированной коробкой передач, что помогает модели легко справляться с огромным крутящим моментом. Цены на модель Bugatti W16 Mistral в России достигают 500 миллионов рублей.
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