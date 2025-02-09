https://1prime.ru/20250209/avto-854788245.html

В России составили список самых дорогих авто на рынке

В России составили список самых дорогих авто на рынке - 09.02.2025, ПРАЙМ

В России составили список самых дорогих авто на рынке

В люксовом сегменте автомобилей в продаже появились новые модели, которых раньше не было на российском рынке. Портал Carsweek составил рейтинг самых дорогих... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T10:10+0300

2025-02-09T10:10+0300

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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. В люксовом сегменте автомобилей в продаже появились новые модели, которых раньше не было на российском рынке. Портал Carsweek составил рейтинг самых дорогих автомобилей, которые могут приобрести в России.По данным портала, третью строчку самых дорогих авто занимает Mercedes-Benz AMG ONE 2024 года выпуска. В первую очередь автомобиль поражает внешним видом: двери на модели открываются вертикально, как крылья. Модель оснащена гибридной силовой установкой с суммарной отдачей в 1016 л.с. Стоимость Mercedes-Benz AMG ONE на рынке оценивается в 485 миллионов рублей. Вторую строчку рейтинга занимает Ferrari Daytona SP3 стоимостью в 499 миллионов рублей. Двигатель модели способен выдавать 850 л.с., отмечает Carsweek. Самым дорогим автомобилем на российском рынке оказался Bugatti W16 Mistral. Главной особенностью автомобиля, как отмечает портал, считается мотор. Это мощный бензиновый двигатель с объемом в 8 литров, который способен выдавать 1600 л.с. Кроме того, автомобиль оснащен роботизированной коробкой передач, что помогает модели легко справляться с огромным крутящим моментом. Цены на модель Bugatti W16 Mistral в России достигают 500 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20250208/avto-854778579.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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