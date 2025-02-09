https://1prime.ru/20250209/dron-854794029.html

Мужчина пострадал в ходе обстрела Белгородской области дронами ВСУ

Мужчина пострадал в ходе обстрела Белгородской области дронами ВСУ - 09.02.2025, ПРАЙМ

Мужчина пострадал в ходе обстрела Белгородской области дронами ВСУ

Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ в Белгородской области, в селе Белянка при ударе по автомобилю пострадал мирный житель, сообщил глава региона... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T16:48+0300

2025-02-09T16:48+0300

2025-02-09T16:48+0300

спецоперация на украине

россия

белгородская область

всу

дроны

fpv-дроны

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853388826_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7ef4453f0c322b96effd2329c2c64ed4.jpg

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ в Белгородской области, в селе Белянка при ударе по автомобилю пострадал мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ. Пострадал мирный житель. В селе Белянка Шебекинского округа беспилотник нанёс удар по движущемуся легковому автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением лица бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство получило значительные повреждения", - написал Гладков.Кроме того, сообщается, что в Валуйском округе в поселке Уразово из-за детонации FPV-дрона повреждены два легковых автомобиля и остекление объекта торговли. В ходе атаки второго дрона по коммерческому объекту были повреждены навес и техническое оборудование.Глава региона дополнил, что на данный момент уточняется дополнительная информация о последствиях, а в районах атаки дронов работают оперативные службы.

https://1prime.ru/20250202/svo-854616221.html

белгородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белгородская область, всу, дроны, fpv-дроны