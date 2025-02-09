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Мужчина пострадал в ходе обстрела Белгородской области дронами ВСУ
Мужчина пострадал в ходе обстрела Белгородской области дронами ВСУ - 09.02.2025, ПРАЙМ
Мужчина пострадал в ходе обстрела Белгородской области дронами ВСУ
Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ в Белгородской области, в селе Белянка при ударе по автомобилю пострадал мирный житель, сообщил глава региона... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T16:48+0300
2025-02-09T16:48+0300
2025-02-09T16:48+0300
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ в Белгородской области, в селе Белянка при ударе по автомобилю пострадал мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ. Пострадал мирный житель. В селе Белянка Шебекинского округа беспилотник нанёс удар по движущемуся легковому автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением лица бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство получило значительные повреждения", - написал Гладков.Кроме того, сообщается, что в Валуйском округе в поселке Уразово из-за детонации FPV-дрона повреждены два легковых автомобиля и остекление объекта торговли. В ходе атаки второго дрона по коммерческому объекту были повреждены навес и техническое оборудование.Глава региона дополнил, что на данный момент уточняется дополнительная информация о последствиях, а в районах атаки дронов работают оперативные службы.
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россия, белгородская область, всу, дроны, fpv-дроны
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Белгородская область, ВСУ, дроны, FPV-дроны
Мужчина пострадал в ходе обстрела Белгородской области дронами ВСУ
Глава Белгородской области сообщил о пострадавшем в результате атаки ВСУ
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ в Белгородской области, в селе Белянка при ударе по автомобилю пострадал мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ. Пострадал мирный житель. В селе Белянка Шебекинского округа беспилотник нанёс удар по движущемуся легковому автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением лица бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство получило значительные повреждения", - написал Гладков.
Кроме того, сообщается, что в Валуйском округе в поселке Уразово из-за детонации FPV-дрона повреждены два легковых автомобиля и остекление объекта торговли. В ходе атаки второго дрона по коммерческому объекту были повреждены навес и техническое оборудование.
Глава региона дополнил, что на данный момент уточняется дополнительная информация о последствиях, а в районах атаки дронов работают оперативные службы.
"Чтобы создать угрозу". Стало известно о планах ВСУ окружить Белгород