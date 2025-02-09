https://1prime.ru/20250209/erdogan-854796820.html

Эрдоган назвал позитивными "месседжи" России и США по Украине

Эрдоган назвал позитивными "месседжи" России и США по Украине - 09.02.2025, ПРАЙМ

Эрдоган назвал позитивными "месседжи" России и США по Украине

Турция не желает терять надежды на мирное урегулирование украинского конфликта и считает позитивными "месседжи" от руководства России и Соединенных Штатов в... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T23:11+0300

2025-02-09T23:11+0300

2025-02-09T23:11+0300

спецоперация на украине

украина

турция

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россия

сша

дональд трамп

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АНКАРА, 9 фев – ПРАЙМ. Турция не желает терять надежды на мирное урегулирование украинского конфликта и считает позитивными "месседжи" от руководства России и Соединенных Штатов в лице президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пресс-конференции в аэропорту перед "азиатским туром", включающий визиты в Малайзию, Индонезию и Пакистан."Мы не хотим терять надежды на мирное урегулирование. В этом контексте видим месседжи господина Трампа и господина Путина, они позитивные", - заявил Эрдоган.Он добавил, что Анкара готова внести свой вклад в процесс мирного урегулирования на Украине. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что у Москвы сохраняется готовность к переговорам, о чем не раз было сказано на уровне главы государства. Песков подчеркнул, что урегулирование конфликта должно наступить на уровне переговоров, пока чего-то конкретного в этом направлении нет.

https://1prime.ru/20250209/tramp-854795256.html

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украина, турция, реджеп тайип эрдоган, россия, сша, дональд трамп, владимир путин