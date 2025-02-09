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Эрдоган назвал позитивными "месседжи" России и США по Украине - 09.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250209/erdogan-854796820.html
Эрдоган назвал позитивными "месседжи" России и США по Украине
Эрдоган назвал позитивными "месседжи" России и США по Украине - 09.02.2025, ПРАЙМ
Эрдоган назвал позитивными "месседжи" России и США по Украине
Турция не желает терять надежды на мирное урегулирование украинского конфликта и считает позитивными "месседжи" от руководства России и Соединенных Штатов в... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T23:11+0300
2025-02-09T23:11+0300
спецоперация на украине
украина
турция
реджеп тайип эрдоган
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
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АНКАРА, 9 фев – ПРАЙМ. Турция не желает терять надежды на мирное урегулирование украинского конфликта и считает позитивными "месседжи" от руководства России и Соединенных Штатов в лице президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пресс-конференции в аэропорту перед "азиатским туром", включающий визиты в Малайзию, Индонезию и Пакистан."Мы не хотим терять надежды на мирное урегулирование. В этом контексте видим месседжи господина Трампа и господина Путина, они позитивные", - заявил Эрдоган.Он добавил, что Анкара готова внести свой вклад в процесс мирного урегулирования на Украине. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что у Москвы сохраняется готовность к переговорам, о чем не раз было сказано на уровне главы государства. Песков подчеркнул, что урегулирование конфликта должно наступить на уровне переговоров, пока чего-то конкретного в этом направлении нет.
https://1prime.ru/20250209/tramp-854795256.html
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украина, турция, реджеп тайип эрдоган, россия, сша, дональд трамп, владимир путин
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
23:11 09.02.2025
 
Эрдоган назвал позитивными "месседжи" России и США по Украине

Эрдоган: "месседжи" России и США по Украине являются позитивными

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Владимир Астапкович
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АНКАРА, 9 фев – ПРАЙМ. Турция не желает терять надежды на мирное урегулирование украинского конфликта и считает позитивными "месседжи" от руководства России и Соединенных Штатов в лице президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пресс-конференции в аэропорту перед "азиатским туром", включающий визиты в Малайзию, Индонезию и Пакистан.
"Мы не хотим терять надежды на мирное урегулирование. В этом контексте видим месседжи господина Трампа и господина Путина, они позитивные", - заявил Эрдоган.
Он добавил, что Анкара готова внести свой вклад в процесс мирного урегулирования на Украине.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
Трамп намерен завершить конфликт на Украине, заявил Уолц
Вчера, 19:10
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что у Москвы сохраняется готовность к переговорам, о чем не раз было сказано на уровне главы государства. Песков подчеркнул, что урегулирование конфликта должно наступить на уровне переговоров, пока чего-то конкретного в этом направлении нет.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАТУРЦИЯРеджеп Тайип ЭрдоганРОССИЯСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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