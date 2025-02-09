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Премьер Японии рассказал о ситуации с автопромом в США

Премьер Японии рассказал о ситуации с автопромом в США - 09.02.2025, ПРАЙМ

Премьер Японии рассказал о ситуации с автопромом в США

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в прямом эфире на телеканале NHK заявил, что когда президентом США был Джо Байден, японские автопроизводители не стремились... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T05:38+0300

2025-02-09T05:38+0300

2025-02-09T05:38+0300

бизнес

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мировая экономика

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дональд трамп

джо байден

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ТОКИО, 9 фев – ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в прямом эфире на телеканале NHK заявил, что когда президентом США был Джо Байден, японские автопроизводители не стремились открывать заводы в Соединенных Штатах, а сейчас ситуация изменилась. Исиба посетил с визитом США, где 7 февраля состоялась его первая личная встреча с американским лидером Дональдом Трампом. Премьер-министр Японии стал вторым главой государства, с которым встретился президент США после инаугурации. По итогам встречи было принято совместное заявление. Исиба вернулся в Японию в субботу вечером. "Что касается этого (создания рабочих мест в Америке японским автопромом – ред.), я уверен, что в чем в чем, а в этом удалось добиться понимания президента. Несколько производителей при Байдене не росли (в США – ред.), конечно, они инвестировали, но когда пришел Трамп, разные японские автопроизводители объявили, что будут создавать завод вот тут и вот там. То есть вот столько создадут рабочих мест. То есть с точки зрения Трампа, это все напрямую связано с восстановлением промышленности США и созданием рабочих мест", - сказал Исиба.

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бизнес, мировая экономика, сша, япония, токио, дональд трамп, джо байден