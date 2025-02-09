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Премьер Японии подтвердил слова Трампа о покупке U.S. Steel - 09.02.2025, ПРАЙМ
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Премьер Японии подтвердил слова Трампа о покупке U.S. Steel
Премьер Японии подтвердил слова Трампа о покупке U.S. Steel - 09.02.2025, ПРАЙМ
Премьер Японии подтвердил слова Трампа о покупке U.S. Steel
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в прямом эфире на телеканале NHK подтвердил слова президента США Дональда Трампа о том, что японская компания Nippon Steel... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T05:53+0300
2025-02-09T05:53+0300
бизнес
мировая экономика
экономика
сша
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токио
джо байден
дональд трамп
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ТОКИО, 9 фев – ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в прямом эфире на телеканале NHK подтвердил слова президента США Дональда Трампа о том, что японская компания Nippon Steel не будет покупать американскую U.S. Steel, но будет инвестировать в нее. Исиба посетил с визитом США, где 7 февраля состоялась его первая личная встреча с Трампом. Премьер вернулся в Японию в субботу вечером. "Я не могу называть цифр, так как это частный бизнес. Но это не просто покупка. Есть такое выражение: "Сталь – это государство". Многие помыслы связаны со сталью. Прежде U.S. Steel была компанией номер один в мире. И эту компанию покупает Япония. Это затрагивает душевные струны. Не просто покупка, а проведение инвестиций, чтобы она оставалась американской компанией. С американским управлением и американскими сотрудниками. Этому на самом деле очень рады и управленцы, и сотрудники. Если есть сопротивление тому, чтобы U.S. Steel стала японской компанией, как это есть на самом деле, то пусть она останется американским предприятием, но будет производить высококачественную продукцию. С точки зрения Трампа, это очень важно", - сказал Исиба, отвечая на просьбу прокомментировать высказывание президента США о том, что речь идет не о покупке U.S. Steel японской Nippon Steel, а об инвестициях в американскую компанию. Японская корпорация Nippon Steel официально заявила о своем намерении приобрести U.S. Steel за 14,1 миллиарда долларов в декабре 2023 года. В результате сделки американская компания должна была стать дочерним предприятием сталелитейного гиганта Японии. Тогда же администрация предыдущего президента США Джо Байдена заявила, что приобретение столь знаковой американской компании иностранной организацией требует серьезного изучения с точки зрения его возможного влияния на национальную безопасность США и надежность функционирования цепочек поставок. Весной 2024 года U.S. Steel сообщала, что большинство ее акционеров поддерживают продажу, а в мае стороны заявили о получении регуляторного согласия на это поглощение за пределами США. В конце августа Nippon Steel объявила о намерении в случае подписания контракта инвестировать 2,7 миллиарда долларов в производства U.S. Steel в штатах Пенсильвания и Индиана. В конце декабря 2024 года комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) заявил, что не смог прийти к консенсусу относительно возможности возникновения угроз национальной безопасности в случае сделки между Nippon Steel и U.S. Steel и передал решение этого вопроса на усмотрение Байдена. В начале января стало известно, что Nippon Steel выступила с новым предложением по сделке, обязуясь предоставить десятилетнюю гарантию того, что не будет сокращать производственные мощности на заводах U.S. Steel в Пенсильвании, Индиане, Алабаме, Техасе, Калифорнии и Арканзасе без одобрения со стороны специальной комиссии минфина. Несмотря на это, 3 января Байден заблокировал сделку, назвав её угрозой национальной безопасности. Глава U.S. Steel Дэвид Бурритт назвал решение заблокировать сделку позором и проявлением политической коррупции. В связи с этим решением Nippon Steel и U.S. Steel подали в суд два иска. Первый иск, поданный в апелляционный суд США по округу Колумбия, оспаривает нарушение конституционных гарантий, а также "незаконное политическое влияние", а также просит суд отменить решение Байдена. Второй иск подан в окружной суд США по Западному округу Пенсильвании против руководства металлургических компаний Cleveland-Cliffs и USW за их "незаконные и скоординированные действия", направленные на предотвращение сделки.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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бизнес, мировая экономика, сша, япония, токио, джо байден, дональд трамп
Бизнес, Мировая экономика, Экономика, США, ЯПОНИЯ, Токио, Джо Байден, Дональд Трамп
05:53 09.02.2025
 
Премьер Японии подтвердил слова Трампа о покупке U.S. Steel

Премьер Исиба подтвердил, что Япония не будет покупать американскую U.S. Steel

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ТОКИО, 9 фев – ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в прямом эфире на телеканале NHK подтвердил слова президента США Дональда Трампа о том, что японская компания Nippon Steel не будет покупать американскую U.S. Steel, но будет инвестировать в нее.
Исиба посетил с визитом США, где 7 февраля состоялась его первая личная встреча с Трампом. Премьер вернулся в Японию в субботу вечером.
"Я не могу называть цифр, так как это частный бизнес. Но это не просто покупка. Есть такое выражение: "Сталь – это государство". Многие помыслы связаны со сталью. Прежде U.S. Steel была компанией номер один в мире. И эту компанию покупает Япония. Это затрагивает душевные струны. Не просто покупка, а проведение инвестиций, чтобы она оставалась американской компанией. С американским управлением и американскими сотрудниками. Этому на самом деле очень рады и управленцы, и сотрудники. Если есть сопротивление тому, чтобы U.S. Steel стала японской компанией, как это есть на самом деле, то пусть она останется американским предприятием, но будет производить высококачественную продукцию. С точки зрения Трампа, это очень важно", - сказал Исиба, отвечая на просьбу прокомментировать высказывание президента США о том, что речь идет не о покупке U.S. Steel японской Nippon Steel, а об инвестициях в американскую компанию.
Японская корпорация Nippon Steel официально заявила о своем намерении приобрести U.S. Steel за 14,1 миллиарда долларов в декабре 2023 года. В результате сделки американская компания должна была стать дочерним предприятием сталелитейного гиганта Японии. Тогда же администрация предыдущего президента США Джо Байдена заявила, что приобретение столь знаковой американской компании иностранной организацией требует серьезного изучения с точки зрения его возможного влияния на национальную безопасность США и надежность функционирования цепочек поставок.
Весной 2024 года U.S. Steel сообщала, что большинство ее акционеров поддерживают продажу, а в мае стороны заявили о получении регуляторного согласия на это поглощение за пределами США. В конце августа Nippon Steel объявила о намерении в случае подписания контракта инвестировать 2,7 миллиарда долларов в производства U.S. Steel в штатах Пенсильвания и Индиана.
В конце декабря 2024 года комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) заявил, что не смог прийти к консенсусу относительно возможности возникновения угроз национальной безопасности в случае сделки между Nippon Steel и U.S. Steel и передал решение этого вопроса на усмотрение Байдена.
В начале января стало известно, что Nippon Steel выступила с новым предложением по сделке, обязуясь предоставить десятилетнюю гарантию того, что не будет сокращать производственные мощности на заводах U.S. Steel в Пенсильвании, Индиане, Алабаме, Техасе, Калифорнии и Арканзасе без одобрения со стороны специальной комиссии минфина.
Несмотря на это, 3 января Байден заблокировал сделку, назвав её угрозой национальной безопасности. Глава U.S. Steel Дэвид Бурритт назвал решение заблокировать сделку позором и проявлением политической коррупции.
В связи с этим решением Nippon Steel и U.S. Steel подали в суд два иска. Первый иск, поданный в апелляционный суд США по округу Колумбия, оспаривает нарушение конституционных гарантий, а также "незаконное политическое влияние", а также просит суд отменить решение Байдена. Второй иск подан в окружной суд США по Западному округу Пенсильвании против руководства металлургических компаний Cleveland-Cliffs и USW за их "незаконные и скоординированные действия", направленные на предотвращение сделки.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаСШАЯПОНИЯТокиоДжо БайденДональд Трамп
 
 
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