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СМИ сообщили о новом рекорде Трампа по числу указов за 100 дней у власти
СМИ сообщили о новом рекорде Трампа по числу указов за 100 дней у власти - 09.02.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о новом рекорде Трампа по числу указов за 100 дней у власти
Президент США Дональд Трамп за первые три недели пребывания у власти уже обновил рекорд по числу принятых указов и отмене постановлений прошлых администраций в... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T15:57+0300
2025-02-09T15:57+0300
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политика
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джо байден
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп за первые три недели пребывания у власти уже обновил рекорд по числу принятых указов и отмене постановлений прошлых администраций в первые 100 дней президентского срока со времен американских лидеров середины XX века, сообщил телеканал ABC. "С момента своей инаугурации 20 января Трамп подписал рекордное количество указов, которые уже начали перекраивать американские приоритеты внутри страны и за рубежом... Это количество указов беспрецедентное в современную эпоху политики, является частью более широкого набора масштабных действий, направленных на быстрый демонтаж существующих институтов", - отметил телеканал. Всего за 2,5 недели пребывания в должности президента Трамп подписал уже 54 указа, что уже больше, чем у любого другого президента за первые 100 дней у власти со времен экс-президента Гарри Трумэна. К примеру, экс-президент Джо Байден за первые 100 дней своего президентства подписал 42 указа. По мнению ABC, число и широта предпринятых Трампом указов "были историческими и потенциально незаконными". Телеканал также отметил необходимую для указов законодательную поддержку. По подсчетам ABC, Трамп установил еще один рекорд - отменил самое большое число указов прошлых администраций со времен президентства Франклина Рузвельта. На момент публикации материала телеканала Трамп отменил 91 указ Байдена, 67 из которых были связанны с пандемией COVID-19 или "другими рутинными делами", в то же время другие сигнализируют об обширных и все еще разворачивающихся приоритетах новой администрации.
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сша, дональд трамп, джо байден, франклин рузвельт
Политика, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Франклин Рузвельт
СМИ сообщили о новом рекорде Трампа по числу указов за 100 дней у власти
ABC: Трамп за первые 100 дней власти обновил рекорд по числу принятых указов
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп за первые три недели пребывания у власти уже обновил рекорд по числу принятых указов и отмене постановлений прошлых администраций в первые 100 дней президентского срока со времен американских лидеров середины XX века, сообщил телеканал ABC.
"С момента своей инаугурации 20 января Трамп подписал рекордное количество указов, которые уже начали перекраивать американские приоритеты внутри страны и за рубежом... Это количество указов беспрецедентное в современную эпоху политики, является частью более широкого набора масштабных действий, направленных на быстрый демонтаж существующих институтов", - отметил телеканал.
Всего за 2,5 недели пребывания в должности президента Трамп подписал уже 54 указа, что уже больше, чем у любого другого президента за первые 100 дней у власти со времен экс-президента Гарри Трумэна. К примеру, экс-президент Джо Байден за первые 100 дней своего президентства подписал 42 указа. По мнению ABC, число и широта предпринятых Трампом указов "были историческими и потенциально незаконными". Телеканал также отметил необходимую для указов законодательную поддержку.
По подсчетам ABC, Трамп установил еще один рекорд - отменил самое большое число указов прошлых администраций со времен президентства Франклина Рузвельта. На момент публикации материала телеканала Трамп отменил 91 указ Байдена, 67 из которых были связанны с пандемией COVID-19 или "другими рутинными делами", в то же время другие сигнализируют об обширных и все еще разворачивающихся приоритетах новой администрации.
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