https://1prime.ru/20250209/ukrenergo-854796516.html

"Укрэнерго" вводит ограничения подачи электроэнергии для промышленности

"Укрэнерго" вводит ограничения подачи электроэнергии для промышленности - 09.02.2025, ПРАЙМ

"Укрэнерго" вводит ограничения подачи электроэнергии для промышленности

Ограничения подачи электроэнергии для промышленных потребителей вводятся с понедельника на всей территории Украины, сообщили в национальной энергетической... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T21:32+0300

2025-02-09T21:32+0300

2025-02-09T21:32+0300

энергетика

украина

электроэнергия

укрэнерго

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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Ограничения подачи электроэнергии для промышленных потребителей вводятся с понедельника на всей территории Украины, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Завтра, 10 февраля, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Как сообщают в компании, ограничения вызваны повреждениям в энергосистеме страны и будут действовать с 06.00 до 21.00 местного времени. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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украина, электроэнергия, укрэнерго