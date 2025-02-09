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"Укрэнерго" вводит ограничения подачи электроэнергии для промышленности - 09.02.2025, ПРАЙМ
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"Укрэнерго" вводит ограничения подачи электроэнергии для промышленности
"Укрэнерго" вводит ограничения подачи электроэнергии для промышленности - 09.02.2025, ПРАЙМ
"Укрэнерго" вводит ограничения подачи электроэнергии для промышленности
Ограничения подачи электроэнергии для промышленных потребителей вводятся с понедельника на всей территории Украины, сообщили в национальной энергетической... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T21:32+0300
2025-02-09T21:32+0300
энергетика
украина
электроэнергия
укрэнерго
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Ограничения подачи электроэнергии для промышленных потребителей вводятся с понедельника на всей территории Украины, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Завтра, 10 февраля, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Как сообщают в компании, ограничения вызваны повреждениям в энергосистеме страны и будут действовать с 06.00 до 21.00 местного времени. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, электроэнергия, укрэнерго
Энергетика, УКРАИНА, электроэнергия, Укрэнерго
21:32 09.02.2025
 
"Укрэнерго" вводит ограничения подачи электроэнергии для промышленности

"Укрэнерго" с понедельника вводит ограничения подачи электроэнергии для промышленности

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Ограничения подачи электроэнергии для промышленных потребителей вводятся с понедельника на всей территории Украины, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Завтра, 10 февраля, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Как сообщают в компании, ограничения вызваны повреждениям в энергосистеме страны и будут действовать с 06.00 до 21.00 местного времени.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
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18:21
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
 
ЭнергетикаУКРАИНАэлектроэнергияУкрэнерго
 
 
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